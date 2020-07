Groene ei-bbq duur? Deze Nederlandse concurrent is goedkoper: ‘Die van ons haal je zo op’

Wie zijn jullie en wat hebben jullie bedacht?



Jeroen Wesselink (42) neemt het woord; broer Martijn (43) is verderop met een klant in gesprek. ,,Wij zijn de makers van het enige Nederlandse merk Kamado-barbecue, een keramische barbecue. In 2013 zijn mijn broer en ik hiermee begonnen. Het is onze droom om de mooist mogelijke barbecue te maken’', vertelt hij trots. In de winkel Harlem BBQ stikt het van de gigantische grillmonsters. De broers zijn hier helemaal in hun element. Wie binnenwandelt, hoeft niet te twijfelen over wat er te koop is: grillbestek aan de muur, kruidenrubs, lederen echtemannenschorten, een roze varkensbarbecue in de hoek. Het enige wat ontbreekt is de geur van hamburgers. ,,Wij geloven heel erg in koken op een keramische barbecue. Voor ons het leukste wat er is. Je kunt de temperatuur en het koken goed onder controle houden. Wij zeggen altijd: je gaat snel van een paar keer per jaar de barbecue aansteken naar een ‘way of life’.’'