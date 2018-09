Groente en fruit met een vlekje nu ook welkom in keuken van chef-koks

Paprika's met een vlekje, pruimen die een millimeter te klein zijn of tomaten met een deukje erin. Telers kunnen fruit en groente met afwijkende afmetingen vanaf deze week rechtstreeks aanbieden aan de horeca. Op deze manier is er minder voedselverspilling en kunnen telers nog geld verdienen aan hun producten.

De zuidelijke boerenorganisatie ZLTO en de Stichting Instock zijn initiatiefnemers van dit project. ,,Door samen te werken met Instock, vinden de producten nu ook hun weg naar cateringbedrijven en restaurants. Fruit en groenten zien er soms door droogte, hitte of hagelschade anders uit dan we zijn gewend. Maar een paprika met een vlekje smaakt net zo lekker als een exemplaar zonder vlekje. Eerder deze zomer was een aantal supermarktketens als Plus en Coop al bereid afwijkende producten toch af te nemen en nu hebben we ook een deal met de horeca. Boeren en tuinders kunnen via de site van Instock aangeven wat ze in de aanbieding hebben. Vervolgens kunnen koks online deze producten bestellen", vertelt ZLTO-woordvoerder Kim Roetert.

Vorige week dumpte paprikateler Erik Gubbels nog een miljoen paprika's op een van zijn velden bij Baarlo. Ze zouden onverkoopbaar zijn door vlekjes. Roetert: ,,Toen we dat gisteren hoorden, hebben we meteen actie ondernomen en de boer gebeld. Uiteindelijk zijn er duizenden kilo's paprika's naar supermarkten en horecabedrijven in de buurt gegaan. Het is van belang dat telers weten dat we nu samen met Instock deze proef draaien en dat ze ons weten te vinden."

Volledig scherm Stichting Instock gaat sinds kort naar telers om afwijkende producten op te halen. Restaurants kunnen via de site van Instock dit voedsel bestellen. Ook deze bestellingen worden door de medewerkers van Instock afgeleverd. © Mats van Soolingen

Freke van Nimwegen, mede-oprichter van Instock, vertelt dat haar organisatie een webshop in de lucht heeft, die elke dag wordt gevuld met wat er op voorraad is. ,,Horecabedrijven kunnen een dag vooraf bestellen wat ze de andere dag nodig hebben. Ze zien via onze site wat de boeren in de aanbieding hebben. Wij zijn niet alleen de digitale schakel, maar halen de producten ook op bij de telers en brengen ze na bestelling ook naar de afnemers."

De prijzen van de producten zijn lager dan groente en fruit met de 'perfecte maten'. ,,Hierdoor is het voor restaurateurs interessant om te bestellen en de teler krijgt toch nog een redelijke prijs voor zijn oogst. En er wordt zo veel minder voedsel verspild", stelt Van Nimwegen. Horecabedrijven die aan de proef meedoen zijn onder meer Circl, the Colour Kitchen, Pakhuis de Zwijger en de drie restaurants van Instock zelf.