Grolsch gaat voor groen: van 100 procent gerecyclede bierkrat tot zero-waste

Joost Nawijn is Packaging Material Development Specialist bij Grolsch. In een persbericht laat hij weten te willen blijven innoveren en milieuvriendelijker te willen werken omdat hij ziet dat de maatschappij verlangt naar verantwoorde producten. ,,Daarom vragen wij ons voortdurend af of ons proces milieuvriendelijker kan. We zien het als uitdaging om dezelfde resultaten te behalen met steeds duurzamere verpakkingen.” Vorig jaar heeft Grolsch 215.000 kilo glas bespaard door het herontwerpen van bestaande flessen en zijn alle etiketten voor de Nederlandse markt aluminiumvrij.

De brouwerij heeft als doel om eind dit jaar volledig zero-waste te zijn. Dit houdt in dat alle 'resten’ worden hergebruikt en niks verloren gaat. Koert van 't Hof is Hoofd Corporate Affairs bij Grolsch. ,,Eigenlijk is de brouwerij nu zo goed als helemaal zero-waste. Al het afval van de brouwerij wordt hergebruikt. Vorig jaar werd 99,8 procent gerecycled. Voor de 0,2 procent die nog niet hergebruikt werd hebben wij ondertussen ook een bestemming gevonden. Het ging hier om bodem as, dit kon eerst nog nergens verwerkt worden. Nu wordt dat hergebruikt in de wegenbouw.”

Gerecyclede krat

Vorig jaar heeft Grolsch als eerste ter wereld een volledig gerecyclede krat geproduceerd. Volgens ´t Hof was dit nog niet zo makkelijk: ,,Het was een lastig traject. Een krat moet namelijk sterk zijn en lang mee kunnen. Ze krijgen soms nog flink wat te verduren in distributiecentra. Op de kleine schaal hebben we dit nu succesvol weten te ontwikkelen. Ons streven is om dit uiteindelijk de standaard krat te maken.”