Grootschalige fraude met balsamicoazijn in Italië

Veel schade door brand in sterrenres­tau­rant The Jane, zaak mogelijk maand gesloten

9 maart Het tweesterrenrestaurant The Jane in Antwerpen van de Nederlandse sterrenkoks Sergio Herman en Nick Bril is vanmiddag zwaar getroffen door een brand. Uit voorzorg werden de ongeveer honderd aanwezige gasten en vijftig personeelsleden geëvacueerd. Volgens Belgische media zijn er geen gewonden gevallen. Er is wel veel schade in de keuken.