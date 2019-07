Grootste chocoladeopslag van de wereld komt net over de grens

Koken & etenDe grootste chocoladeopslag van de wereld komt in het Oost-Vlaamse Lokeren te staan. De opslag is van producent Barry Callebaut die ook al de grootste chocoladefabriek heeft. Het nieuwe gebouw krijgt een oppervlakte van ruim 60.000 vierkante meter, even groot als zo’n acht voetbalvelden. De bouw gaat zo’n 100 miljoen euro kosten.

Het klinkt als de ideale locatie voor chocoladefans, maar helaas kunnen die er niet heen op bedevaart, het is alleen bedoeld als opslag. De chocoladefabrikant sluit de kleine magazijnen en verplaatst alle logistieke activiteiten naar het nieuwe centrum in Lokeren, tussen Gent en Antwerpen. Van daaruit zal chocolade vervoerd worden naar alle uithoeken van de wereld. Wie zich wel wil onderdompelen in chocolade, kan terecht bij het ‘chocolademuseum’ in Antwerpen dat begin dit jaar openging.



Het bedrijf is indrukwekkend: Barry Callebaut draaide afgelopen jaar een omzet van 6,9 miljard Zwitserse frank, omgerekend 5,3 miljard euro met meer dan 2 miljoen ton chocolade. Een groot deel daarvan wordt in België gemaakt.

100 miljoen euro

Impressie van de nieuwe opslag van Callebaut. © Barry Callebaut Het nieuwe gebouw moet eind 2021 in gebruik zijn en zal volledig energieneutraal zijn. Barry Callebaut is daarvoor een samenwerking aangegaan met vastgoedgroep Warehouses De Pauw. Dit laatste bedrijf neemt de ontwikkeling van het centrum op zich, net als de volledige investering van 100 miljoen euro. Barry Callebaut gaat ervan uit dat de nieuwe locatie extra banen zal opleveren, maar wil nog geen concrete aantallen noemen. In eerste instantie maken de 85 werknemers van het huidige Europese logistieke centrum in Aalst de overstap.

,,De wereldwijde expansie van onze producten is de jongste jaren sterk gestegen en we gaan ervan uit dat deze trend zich zal voortzetten in de toekomst”, zegt Massimo Garavaglia, de directeur Europa, Midden-Oosten en Afrika van Barry Callebaut. ,,Dit moet onze efficiëntie vergroten.”

In Nederland gemaakte Fair Trade bonbons van Barry Callebaut. Wissenkerkesnoepwinkel © Willem Mieras

Volgens Garavaglia was de keuze voor Lokeren als nieuwe internationale logistieke hub een logische. ,,Het centrum ligt in het midden van de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel, waar de meeste van onze klanten gevestigd zijn. Het is ook de ideale locatie om onze grootste fabrieken in Wieze en Halle te bevoorraden en er is een directe toegang naar de haven van Antwerpen voor de export.” Daarnaast speelt ook dat de wortels van het bedrijf in België liggen. De historie van Callebaut in België gaat terug tot 1911.