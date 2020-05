Grootste kroegbaas van Nederland ziet dertig man in een café niet zitten: hoe dan?

Koken & etenHet humeur van de veelbesproken horecatycoon Laurens Meyer is enigszins opgeklaard, maar helemaal happy is hij nog lang niet. Oké, de kroegen mogen weer open, de terrassen kunnen op gepaste afstand uitgezet worden en er mag vanaf 1 juni weer binnen gegeten worden.

,,Maar het is en blijft mondjesmaat, met al die beperkingen. De goede boodschap nu is dat we weer aan de gang kunnen. Het geeft weer wat toekomst en je krijgt er met z’n allen weer zin in. Want ook het personeel wil maar al te graag weer gewoon aan de slag.”

Gepokt en gemazeld als hij is in de horecabranche, ziet Meyer sommige zaken nog niet zo helder voor zich. ,,Dertig mensen in een café, inclusief personeel, dat brengt niet op. En dan moeten die klanten ook nog eens gereserveerd hebben? Vanaf hoe laat?”

Maatregelen niet in balans

Idem dito op het terras. Als mensen louter aan een al dan niet gereserveerd tafeltje voor vier wat willen nuttigen, wat doe je dan met een gezin van vijf? ,,En werk je dan met shifts? In Zwitserland mag je aan een terrastafel met vier volwassenen én de kinderen. Wat doe je als er eentje stevig hoest? Hoe we zulke zaken met z’n allen in Nederland gaan doen, zal de komende dagen duidelijk moeten worden.”

Volledig scherm Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW staat de pers te woord tijdens stikstofcrisis. © ANP De maatregelen en opgelegde vrijheden zijn niet helemaal met elkaar in balans, constateert Meyer, eigenaar van tientallen horecabedrijven. ,,Eerst met maximaal dertig gasten, een maand later met honderd... Voorlopig kunnen we maar een beperkte omzet draaien in een zwaar verliesgevende exploitatie.Het positieve is voorlopig dat we de boel weer oppakken en hopelijk met z’n allen op een verstandige manier met elkaar omgaan.”

In de persconferentie van gisteren meldde premier Mark Rutte dat de horeca weer mag openen op dinsdag 2 juni. Volgens voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer zal dit naar alle waarschijnlijkheid nog iets eerder gebeuren, namelijk vóór het pinksterweekend. ,,Als een cadeautje aan de Nederlandse burgers.” Eerste pinksterdag valt op zondag 31 mei.

In gesprek met kabinet

,,Wat ik gisteren hoorde, uit de Tweede Kamer, is dat er kamerbreed een beweging aan de gang is”, zegt hij. Namen kan hij niet noemen, maar het vermoeden is dat er geluiden gaan in de Kamer om de horeca eerder te openen. Naast terrassen mogen ook restaurants en cafés de deuren tegen die tijd openen, zolang er een maximaal aantal van 30 personen binnen zit.



Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland geeft aan dat hij teleurgesteld is dat het kabinet niet heeft ingesteld dat het aantal bezoekers per vierkante meter bepaald kan worden. ,,Ik blijf zeker in gesprek met het kabinet”, zegt hij.