Grootste Nutella-fabriek ter wereld ligt al bijna een week stil

Koken & eten ‘Aan stoppen met drinken zitten alleen maar goede kanten’

17:00 Het Voedingscentrum wil gewone mannen helpen op een gezonde manier gewicht te verliezen. In de videoserie en podcast Als Jan het kan volgen we Jan Heemskerk, schrijver en voormalig hoofdredacteur van de Playboy, die zichzelf en anderen tussen Moederdag en Vaderdag een gezonde leefstijl aanleert. Vandaag aflevering 4 over alcohol.