Grootste terras van Alkmaar heeft buiten een ‘permanent festivalterrein’

We spreken uitbater Rick Ooms en zijn allereerst benieuwd hoe de bieren van De Moersleutel zo bekend zijn geworden. ,,De Moersleutel bestaat vier jaar. Inmiddels exporteren we ons bier naar 26 landen en staan we op plek 5 van beste brouwerijen in Nederland'', vertelt Rick. ,,We hebben vanaf het begin hoog ingezet. De meeste brouwerijen beginnen voorzichtig met een blond biertje of hooguit een tripel, maar wij zijn met onze bijzondere biersoorten allesbehalve klassiek. We zijn ons direct gaan richten op de internationale markt en hebben de lat daardoor voor onszelf ook in Nederland hoog gelegd.''

Drop en kaneel

Wat maakt hun producten dan zo bijzonder? ,,We hebben bijvoorbeeld bier met tonen van gebrande koffie, drop, kaneel, zoethout en pepertjes. Ook blinken we uit in barrel aged bier: die is nagerijpt in houten whiskeyvaten en krijgt bijna de smaak van sterke drank’’, zegt de bierkenner.

Er zijn ook andere populaire soorten, vertelt hij. ,,Bijvoorbeeld de verse IPA’s en ons zwarte bier, een dikke stroperige variant met 10 procent alcohol. We doen geen concessies aan de kwaliteit. Onze bieren zijn vaak iets duurder maar je krijgt er veel voor terug.’’

Samenwerken

Na een paar jaar brouwen werd het tijd voor een eigen taproom. ,,We waren al een tijdje aan het zoeken en kwamen bij een lokaal eetcafé de mensen achter HAL25 tegen. Zij kregen toen net een horecavergunning voor het terrein en vonden het leuk om samen te werken met een lokale brouwer. Zo is The Scrapyard ontstaan.’’

Het gebied sprak de ondernemers direct aan. ,,Het is maar vijf minuten lopen vanaf het station en we konden het rauwe concept dat we bijvoorbeeld kennen uit alternatieve horeca in Berlijn en het NDSM-terrein in Amsterdam vertalen naar Alkmaar. Het is een uniek stukje Alkmaar geworden.’’

Dat de situatie er een jaar later door een wereldwijde pandemie een stuk minder rooskleurig uit zou zien, had ook Rick natuurlijk niet verwacht. ,,De crisis is ook voor ons heftig geweest. Het is moeilijk als er geen geld binnenkomt. We zijn wel een klein bierwinkeltje begonnen om onze gasten te kunnen blijven faciliteren. Veel klanten kwamen vaak terug en vonden het leuk om even een babbeltje te maken.’’

Tijdens de sluiting van The Scrapyard hebben Rick en zijn collega’s de boel flink verbouwd. Rick: ,,We hebben nu buiten een soort permanent festivalterrein gebouwd. Dit is met 1500 vierkante meter het grootste terras van Alkmaar. Binnenkort vormen we met twee andere horecazaken één groot terras.’’

Daarnaast gaat de horecagelegenheid samenwerken met een dj-collectief en komen er activiteiten voor kinderen. ,,En eind van de zomer komt er een buitenbioscoop. We hebben alle activiteiten getoetst aan de huidige regelgeving. Als mensen gewoon blijven zitten is er toch een hoop mogelijk. Als collectief hopen we een stuk sterker uit crisis te komen.’’

Horecaplein

Ook bij slecht weer kan de zaak blijven doordraaien, vertelt de uitbater. ,,In de winter willen we de aankleding van het terrein naar binnen halen. Dan wordt het een overdekt horecaplein. Dat kan, we hebben de ruimte. Over twee jaar moeten we misschien plaatsmaken voor woningbouw, maar het kan ook zomaar zijn dat dat nog jaren duurt.’’

Het terras van The Scrapyard is aangekleed met houten vaten, oliedrums, pallets, containers en opgestapelde autobanden. De eigenaren wilden zo een industriële uitstraling creëren.

