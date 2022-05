Grootste whiskyfles ter wereld verkocht voor 1,3 miljoen euro

Wie de fles heeft gekocht, is niet naar buiten gebracht. De fles is genaamd ‘The Intrepid’, wat ‘De onverschrokkene’ betekent. De fles haalde in september vorig jaar dankzij zijn grootte van 1.80 meter al het Guinness World Record als grootste whiskyfles ter wereld. De fles is gevuld met wel 311 liter Schotse whisky, wat gelijk staat aan ongeveer 444 normale flessen. ‘Na één idee, twee jaar hard werken en 32 jaar rijping, was ‘The Intrepid’ uiteindelijk 1,1 miljoen Britse pond waard tijdens de veiling', vertellen de makers.

‘Het was vanaf het begin al een avontuur.’ Op het label van de fles zijn elf ontdekkingsreizigers te zien, omdat de makers zich hebben laten inspireren door verkenningstochten. ‘Dit project is een ode aan de gedrevenheid en vastberadenheid van 's werelds meest baanbrekende individuen', aldus Lyon and Turnbull.



Volgens het in Schotland gevestigde veilinghuis heeft de single malt whisky een zoete smaak met tonen van appel en is het gerijpt in eikenhouten vaten.