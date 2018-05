Grote partij gehakt uit de handel gehaald vanwege sulfiet

De NVWA deed onderzoek na een melding over vlees dat sulfiet zou bevatten. Het onderzoek bevestigde dat en leidde daarnaast naar andere bedrijven die het middel ook gebruikten. In totaal trof de NVWA bij dertien van de eenentwintig onderzochte vleesverwerkers sulfiet aan in het vlees. Zij krijgen een boete.



Van de bezochte bedrijven gaf het merendeel direct toe het additief sulfiet in gehakt en gehaktproducten te hebben gebruikt. Bij hen werd het gehakt in beslag genomen, bemonsterd en vernietigd. Bij andere bedrijven gaven de in het NVWA-lab onderzochte monsters de doorslag. Eén van de monsters bevatte bijna vijf gram sulfiet per kilogram vlees.