Haagse politici mogen hennepbonbon proeven

Dat gebeurt bij het Prinsjesdagdiner, dat jaarlijks ergens in het land wordt gehouden en waar ondernemers hun zegje kunnen doen over regionale én landelijke onderwerpen. Dit jaar zijn de politici uitgenodigd door de provincie Gelderland. Het diner wordt verzorgd door Erik te Velthuis, manager van het restaurant van sportcentrum Papendal.

Te Veldhuis vroeg chocolatier Hans Hulshof uit Eibergen om een bijzondere, eigentijdse chocoladecreatie te maken ter afsluiting van het diner. Artie de Lange van de Cannatheek in Enschede wordt heel blij van de bonbon met hennepolie. ,,Dit voelt wel als een stapje naar de overwinning.'' Hij strijdt al jaren voor de erkenning van cannabidiol, ook wel bekend als CBD. Het is hennepolie waar de verslavende stof THC is uitgehaald. De olie heeft opmerkelijke rustgevende eigenschappen en wordt onder meer gebruikt door mensen die lijden aan stressklachten en slaapapneu.

Er is nog steeds wantrouwen. Politiek en rechterlijke macht worstelen met het verschil tussen gewone hennepolie en CBD. Vallen ze nou onder de opiumwet of niet?

Eigentijdse creatie

Chocolatier Hulshof en oud-collega De Lange waren ze al langer bezig met een oplossing voor een typisch CBD-probleem: de olie smaakt vies. De bittere nasmaak is voor veel gebruikers een vervelende ervaring. Hulshof experimenteerde net zo lang met chocolade en natuurlijke smaakstoffen tot hij de ideale combinatie had gevonden: een kogelrond truffelbonbonnetje met een zachte vulling. Ze doopten hun creatie de Balanstruffel.

Het menu voor het diner is door de organisatie goedgekeurd, dus de bedenkers van de bonbon hoeven niet bang te zijn voor een rel. Wel is De Lange razend benieuwd naar het effect op de politici. ,,Nee, het wordt echt geen sfeertje van 'yoooo peace man', daar hoeft niemand bang voor te zijn. Het is nou eenmaal geen verdovend middel. Maar je wordt er wel rustig van, je komt in balans.''