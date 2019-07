Haakwonder Phil (24) scoort met hilarisch voedsel op zijn hoofd

Haken en aantrekken. Of een pepermutsje op je hoofd zetten. Je moet er maar opkomen. Phil Ferguson lijkt zich nergens voor te schamen. Hoewel, bij de meeste foto's die hij deelt op Instagram, kijkt hij wel enigszins bedremmeld. De 26-jarige Australiër begon met zijn hobby op de universiteit. ,,Ik begon vijf jaar geleden met mijn Instagramaccount”, vertelt hij aan de Britse site Metro . ,,Ik had het idee om hoedjes te haken in de vorm van eten en daarmee op te treden, ik was op dat moment net verhuisd van Melbourne naar Perth, dus kende nog niet zoveel mensen. Ik kreeg het idee dat als ik foto’s van mijn hoeden op Instagram zou zetten, ik daarmee nieuwe vrienden zou maken in mijn nieuwe stad.”

Pretzel

Hoeden maken is een makkie voor Phil. Hij maakte al hoofddeksels in de vorm van een gigantische pinda, een aardbei, een worst en een nogal indrukwekkende pretzel. ,,Soms gaat het maken van de outfits enorm snel en soms duurt het langer dan ik verwacht had”, zegt Phil. Zijn opvallende creaties trokken al de aandacht van 138.000 volgers op Instagram.



Hij is verbaasd over zijn succes. ,,Iedereen is er erg positief over, ik had nooit gedacht dat ik dit ooit zou gaan doen om publiek te vinden en te behouden. ! ‘I always say I’m super lucky. but I guess I’ve done a lot of work as well.’