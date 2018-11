Hagelslag, ook lekker in tomatensoep of op blauwe kaas

Koken&EtenWat is er lekkerder dan een boterham belegd met een dikke laag boter en hagelslag? Het is voor veel Nederlanders het favoriete ontbijt. Maar met hagelslag kun je zoveel meer dan alleen brood of beschuit versieren. Brownies, flammkuchen, tomatensoep of zelfs een bloemkoolrisotto zijn volgens Jennifer Foster en Lianne Koster prima te combineren met hagelslag. De twee schreven een boek vol met hagelslagrecepten. Het Hagelslag Boek is vanaf vandaag te koop.

,,De meeste Nederlanders kunnen zich niet indenken dat er ooit een tijd is geweest waarin hagelslag niet bestond. Wie precies de uitvinder is, is onbekend maar ouder dan honderd jaar is het strooisel niet. Na het maken van het Pindakaas Boek, hadden we de smaak te pakken en vonden Jennifer en ik het niet meer dan logisch dat we ook een receptenboek over hagelslag zouden maken’’, vertelt Lianne Koster. Ze werken samen onder de naam Cookart. Het boek is onderverdeeld in ontbijtrecepten, zoete hapjes, hartige maaltijden, ijs&drinken en internationale gerechten. Maar het eerste recept dat je tegenkomt, is het maken van de hagelslag (in Vlaanderen ook wel muizenstrontjes genoemd) zelf.

Het Pindakaasboek was vorig jaar april het eerste boek van Jennifer en Lianne waarbij ze zich hebben geconcentreerd op één ingrediënt. Deze beperking maakt je creatiever en door experimenteren kom je tot verrassende combinaties. Het Hagelslagboek is de opvolger hierin. Dit project heeft ons in laten zien dat het niet alleen als broodbeleg dient. Combinaties als hagelslag met spek, met gorgonzola of met peperkoek hebben heerlijke en verrassende recepten opgeleverd waardoor je nu de hele dag door hagelslag kunt eten.

Spread the Hagel

Lianne: ,,We hebben alles zelf bedacht en uiteraard uitgeprobeerd. Vooral voor de hartige recepten hebben we veel pure hagelslag gebruikt, voor zoete gerechten vaker melk- en witte chocolade. Dat combineert het beste. Het leuke is dat we voor het boek ook alle foto's en de vormgeving zelf hebben gemaakt. En voor het eerst is er ook een Engelse vertaling; Spread the Hagel. Hagelslag is dan wel typisch Nederlands, maar wordt in het buitenland steeds populairder. Dat komt vooral door Lennart de Jong en Robbert Vos die sinds 2016 met hun merk Hagelswag, een woordgrapje uiteraard, hagelslag in het buitenland op de kaart zetten.’’

Het Hagelslag Boek van Jennifer Foster en Lianne Koster, uitgeverij Scriptum. 143 pagina's, 16 euro. ISBN boek : 9789463191302

Recept marshmallowdip

Ingrediënten (12 hapjes):

- 100 gram pure chocolade

- 12 marshmallows

- Hagelslag naar keuze

Benodigdheden:

- pan

- vuurvaste kom

- bord

Bereidingswijze (15 minuten, wachttijd 60 minuten):

- Smelt de pure chocolade au bain-marie. Doop de marshmallows met één kant in de chocolade en rol ze vervolgens in de hagelslag. Je kunt er nog wat extra hagel overheen strooien om ze meer te bedekken.

- Druk de hagelslag een beetje aan en zet de marshmallows met de marshmallowkant op een bord.

- Zet ze 60 minuten in de koelkast.

Recept bloemkoolrisotto



Ingrediënten (voor 4 porties):

- 1 kleine bloemkool

- Scheutje olijfolie

- 50 gram boter

- Snuf zout

- 250 gram risotto

- 1 liter bouillon

- 150 gram parrano strooikaas

- 1 eetlepel cottage cheese

- 4 eetlepels pure hagelslag

- 40 gram Parmezaanse kaas

- tuinkers



Benodigdheden:

- Keukenmachine

- Kopje

- 2 pannen