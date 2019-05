HAK voert als eerste voedselfabrikant Nutri-Score in: ‘waar wachten we nog op?’

Als eerste in Nederland voert groentefabrikant HAK het voedselkeuzelogo Nutri-Score in. Of het nu een pot appelmoes, doperwtjes, kersen of rode kool is, de etiketten van de HAK-producten worden vanaf 1 september voorzien van het nieuwe logo dat aan de hand van kleuren en lettercodes aangeeft hoe gezond drinken of eten is. Timo Hoogeboom, algemeen directeur van HAK, legt uit waarom zijn bedrijf het voortouw neemt.

De Nederlandse regering heeft in haar Preventieakkoord vastgelegd dat er in 2020 een nieuw voedsellogo komt, als opvolger van de ‘vinkjes’ die tot een paar jaar geleden op de etiketten stonden. Waarom wacht u daar niet op?

Hoogeboom: ,,We moeten nog zien of de overheid dit besluit over een nieuw keurmerk neemt. Want waar wachten ze nog op? Uit dertig verschillende onderzoeken blijkt dat de Nutri-Score een objectief systeem is en dat consumenten in andere landen het een simpel en duidelijk logo vinden. In Frankrijk, Spanje en recent België blijkt dat mensen hun eetpatroon daadwerkelijk aanpassen en gezondere producten kopen door een positieve Nutri-Score. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en hopen dat na ons andere bedrijven zullen volgen.’’

Hoe komt een Nutri-Score tot stand?

,,Het is bedacht aan de universiteit van Oxford en doorontwikkeld in Frankrijk. Nutri-Score bestaat uit een 5-kleurenschaal met vijf letters van A (gezondste keuze) tot E (beperkt consumeren). De score wordt door deskundigen in Frankrijk berekend op basis van een systeem dat rekening houdt met de totale voedingswaarde, waarbij positieve en negatieve ingrediënten tegen elkaar worden afgewogen. Zo heeft het gehalte suikers, verzadigde vetzuren, calorieën en zout een negatieve invloed op de score, terwijl het gehalte aan fruit, groenten, vezels en eiwitten de score verbetert. Het logo lijkt een beetje op ons energielabel. In één oogopslag kun je zien of je een gezond product koopt of niet.’’

Als producent van groente en fruit is het voor HAK niet moeilijk dit logo te voeren. Jullie zullen geen E’tje scoren?

,,Dat klopt. Van onze circa honderd producten heeft het overgrote deel een A-score en slechts vijf producten scoren een B of een C. Onze kersenvulling voor taart scoort het laagst met een C. Maar die moet ook wat zoeter zijn, anders vinden veel mensen het niet meer lekker.’’

Kritiek vanuit bijvoorbeeld frisdrank-, koek- en snoepfabrikanten is dat zij geen A’tjes zullen scoren. Zij zitten niet te wachten op deze Nutri-Score en zijn bang dat het hun producten te veel stigmatiseert. Dat kan ook een reden zijn waarom de regering nog geen besluit heeft genomen.

,,Kijk, wat je ook kiest, geen enkel systeem is 100 procent perfect en je kunt nooit iedereen tevreden houden. De vinkjes hebben we afgeschaft omdat ze alleen aangaven of een product een gezonde keus was of niet. De Nutri-Score is verfijnder en uitvoerig wetenschappelijk onderbouwd. Het is bewezen dat consumenten, zowel de mensen met hoge als met lagere inkomens, hierdoor gezondere spullen kopen. En we weten allemaal dat een stuk chocolade-ijs niet gezond voor je is, daar heb je dat systeem niet voor nodig.’’

Als het aan de Consumentenbond ligt, voeren we dit systeem zo snel mogelijk in. Niet alleen in ons land, maar in heel Europa. De bond is zelfs een petitie begonnen om het op de agenda van de Europese Commissie te krijgen. Vindt u dat het verplicht moet worden ingevoerd?

,,Een verplichting is niet nodig. Ik verwacht dat meer producenten ons voorbeeld zullen volgen en dat je als levensmiddelenproducent wel mee zal moeten. In Frankrijk is de score twee jaar geleden ingevoerd en vinden mensen het inmiddels vreemd als het label niet op de etiketten staat. Ik weet zeker dat Nederlanders hierdoor meer groenten gaan eten. Gemiddeld eten wij 134 gram groenten per dag. Het Voedingscentrum beveelt 250 gram groenten en twee porties fruit per dag aan. Onze hoop is dat we die 250 gram over een paar jaar ook hebben gehaald. Met dank ook aan de Nutri-Score.’’

Volledig scherm HAK-baas Timo Hoogeboom. © COR DE KOCK