Half gegaarde zalm met boksoi en sobanoedels met zeewier

Ingrediënten (voor 2 personen): - 250 g wilde zalmfilet, overal even dik - 2 tl zwart sesamzaad - 1 el arachideolie - 1⁄2 rode ui, in halve ringen - 2 boksoi, in kwarten - 1 1⁄2 el sojasaus - 1 1⁄2 el mirin (japanse rijstwijn) - 1 1⁄2 el rijstazijn - 1⁄2 el limoensap - 90 g sobanoedels - 100 g zeewiersalade

Bereidingswijze:

- Verhit een koekenpan zonder boter of olie.

- Bestrooi de zalmfilet aan de bovenzijde met het sesamzaad.

- Leg de zalm in de pan met de sesamkant naar boven en bak de zalm op matig vuur tot deze voor de helft gaar is.

- Dit duurt zo’n 10 minuten, afhankelijk van hoe dik de zalm is.

- Verhit ondertussen in een andere koekenpan de olie.

- Fruit de ui 5 minuten tot deze zacht is.

- Voeg de boksoi toe en bak 4 minuten mee.

- Voeg op het laatst de sojasaus, mirin, rijstazijn en het limoensap toe en roer door.

- Kook de sobanoedels volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

- Giet af, spoel met lauw water en laat uitlekken.

- Meng de zeewiersalade erdoor.

- Draai de helft van de noedels met zeewier om een vork en leg op een bord.

- Snijd de zalm doormidden en leg een deel op de noedels.

- Schep de helft van het boksoimengsel naast de noedels op het bord.

- Maak zo ook het andere bord op en serveer.