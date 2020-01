Half miljoen euro aan boete voor vleesbedrijf dat voedselveiligheid in gevaar bracht

Het vleesverwerkende bedrijf dat in het najaar van 2018 de voedselveiligheid in gevaar bracht met besmet varkensvlees heeft een boete van een half miljoen euro gekregen.

Het bedrijf, dat vleeswaren leverde aan supermarkten als Jumbo, Plus, Aldi en Hoogvliet, werkte het onderzoek naar de salmonellabesmetting tegen. Het vlees was besmet met Salmonella Goldcoast, maar het bedrijf haalde het vlees niet terug.



,,Als er vermoedens zijn dat er iets mis is met de voedselveiligheid, dan moeten bedrijven actie ondernemen. Dit bedrijf had het er zwaar mee om de instructies op te volgen. Dat nemen we hoog op”, aldus een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het is de bedoeling dat de producent zo snel mogelijk afnemers informeert en de producten uit de handel neemt. Het bedrijf heeft dit niet alleen onvoldoende gedaan, het heeft daarnaast ook nog afnemers verzocht om berichten van de voedselautoriteit te negeren. De wet schrijft voor dat een leveranciers afnemers ‘tijdig en volledig’ informeert.

Omzetgerelateerde boete

De NVWA stelt dat in deze zaak sprake was van opzet. De boete die het bedrijf krijgt, is gerelateerd aan de omzet van meer dan 10 miljoen euro. Het is volgens de autoriteit voor het eerst dat een dergelijke omzetgerelateerde boete aan een bedrijf is opgelegd. Dat het ruim een jaar duurt voordat de autoriteit de boete uitdeelt, hangt samen met de zorgvuldigheid die de autoriteit betracht. ,,En is een lang traject. Het moet zorgvuldig gebeuren”, aldus de woordvoerder. Het bedrijf kan nog bezwaar tegen deze boete aantekenen.

Salmonella Goldcoast