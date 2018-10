Halloween: help, er zit een spin op mijn pizza

Koken & etenNepbloed op je gezicht? Bijldiadeem in je haar? Dan is het nu tijd om van je hapjes Halloweenmonstercreaties te maken.

Officieel is het morgen pas Halloween, maar er zijn voldoende mensen die het afgelopen weekend al een feestje hebben gevierd, of die aankomend weekend nog een horrorfestijn op de planning hebben staan. Hieronder enkele ideeën om jouw avond spannend te maken.

De spinnenpizza

Halloweencreatieveling Marleen Luijt uit Rotterdam koos voor de spinnenpizza. ,,Je kunt uiteraard zelf een bodem maken, maar ik heb gewoon bodems bij de supermarkt gehaald’’, zegt Marleen. ,,Ik heb een pizzabodem , tomatensaus, geraspte kaas, zwarte olijven en salami gebruikt.’’

Hoe dan? ,,Je snijdt de olijven doormidden. Dat is het lijfje van de spin. De andere helft snijd je op voor de pootjes van de spin. Gebruik zoveel olijven als je spinnen wil.’’ Je kunt mozzarella gebruiken om spookjes te snijden, of salami om meer spinnen te maken.

Hotdogvingers

Andere optie: een broodje hotdog, maar dan net iets anders. Hiervoor heb je nodig: een hotdog, broodje, ketchup (voor het bloed) en een mesje om te kerven. Om de vingers te maken hoef je alleen maar bij het gewricht inkepingen te maken met je mes en bij de punt een stukje worst weg te snijden ter grootte van een vingernagel.

Angstaanjagende aardappelen

Iemand besloot zijn aardappelen in te kerven.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@toddlerandtoast) op 30 Oct 2018 om 6:17 PDT

De vraag is hoe deze cake is gemaakt..

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@hikari_okada) op 30 Oct 2018 om 5:42 PDT

Marshmallowspookjes

Deze spookjes lijken makkelijker te maken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@craftypanda) op 30 Oct 2018 om 3:34 PDT

Een grafcake

Met chocolade erbij.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@roxzilla__) op 30 Oct 2018 om 6:16 PDT

Chocoladespinnencakejes

Een oreo op een brownie samen met dropveter.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@vasavasakitchen) op 30 Oct 2018 om 6:44 PDT

Spooklolly's.

Marleen maakte ook spooklolly's. ,,Niks mis met een bak snoep waar de kinderen uit kunnen graaien. Maar deze spooklolly’s zijn natuurlijk wel heel schattig’’, zegt ze. ,,En supermakkelijk om te maken. Je hebt papieren zakdoeken nodig, touw, lolly's, zwarte stift en piepschuim of steekschuim. Gelukkig ligt er al volop steekschuim in de winkels, vanwege kerst.’’

Cakespookjes

Als je in de stemming bent om uitgebreid te gaan bakken, kun je natuurlijk ook deze cakespookjes maken. Hieronder volgt het volledige recept.

Ingrediënten (12 porties):

Cakjes

-140 g bloem

- 50 g cacaopoeder

- 7 g bakpoeder

- 220 g suiker

- 1 mespuntje zout

- 1 vanillestokje

- 1 ei

- 180 ml melk

- 60 ml zonnebloemolie

Italiaans schuim

- 60 ml water

- 150 g suiker

- 2 eiwitten

Garnering

- 500 g marsepein

- 1 eiwit

- 100 g poedersuiker

- 50 g pure chocolade

Bereidingswijze:

De cakejes

- Verwarm de oven voor op 180 graden.

- Meng de bloem, cacaopoeder en het bakpoeder in een kom. Meng met een garde de suiker en het zout erdoor.

- Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het merg eruit. Mix in een andere kom het ei met de melk, zonnebloemolie en vanillemerg.

- Meng beide mengsels door elkaar tot een glad beslag.

- Vet de cupcaketray in en vul ze voor driekwart met het beslag. Bak de cupcakes in ongeveer 25 minuten gaar.

- Laat de cupcakes afkoelen. Leg de cupcakes op hun kop op een rooster.

Italiaans schuim

- Breng in een pan het water en suiker aan de kook tot 121 graden. Klop het eiwit tot stijve pieken. Giet druppelsgewijs de suikersiroop erbij en klop het eiwit koud.

- Schep het schuim in een spuitzak met een glad spuitmondje. Spuit toefjes schuim op de omgekeerde cupcakes en zet ze een paar minuten in de koelkast of vriezer.

Garnering

- Rol het marsepein dun uit en steek er 12 cirkels uit.

- Drapeer de marsepein over het schuim en de cake als het laken van een spook.

- Druk met een boetseerstaafje of de achterkant van een pen oogkassen in het marsepein.

- Meng het eiwit met de poedersuiker tot er een spuitbare fondant ontstaat. Schep in een cornetje.

- Spuit oogjes op de marsepein. Smelt chocolade, schep in een cornetje en spuit daarvan de pupillen en de mondjes.

