Hamburger is dodelijker dan sigaret: junkfood maakt 11 miljoen doden per jaar

Groenten, fruit, volle granen, noten. We wéten dat ze bij een gezond dieet horen, maar we eten ze nog steeds onvoldoende. Dat stellen onderzoekers vast in de Global Burden of Disease Study.



In dit overzicht zijn de eetgewoonten van 195 landen in kaart gebracht. De studie bevestigt nog eens hoe erg de mens verslingerd is aan verzadigd vet, suiker en rood en bewerkt vlees.



Eén op de vijf sterfgevallen wereldwijd - goed voor bijna 11 miljoen - blijkt aan het eten van zulke ongezonde producten te wijten. Ter vergelijking: tabak werd in diezelfde periode in verband gebracht met zo'n 8 miljoen overlijdens. ,,Een slecht dieet is verantwoordelijk voor meer doden dan elke andere risicofactor", zo zegt Christopher Murray, een van de auteurs. ,,Onze bevindingen tonen aan dat het menselijk dieet dringend moet verbeteren."