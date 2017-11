Hangry? Zo kom je er vanaf

Zo krijg je die eeuwige knoflookgeur van je handen

26 november Knoflook is een ingrediënt dat we maar al te graag aan gerechten toevoegen. Een stukje stokbrood is pas af met een dikke laag aioli en wat zijn gamba's zonder dampende knoflookwalm? Één nadeel: je handen ruiken nog urenlang na. Het is maar goed dat wij de oplossing hiervoor hebben en deze met je delen.