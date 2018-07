Hapjes uit deze landen waren het populairst tijdens het WK

Het WK begon op 14 juni en vanaf die dag begonnen mensen meer eten te bestellen in plaats van zelf te koken. Vooral vlak voor elke avondwedstrijd liepen de aantallen sterk op. Tussen 19.00 en 20.00 uur was het telkens het drukst.

De drukste dag was zondag 24 juni. 's Middags speelde Engeland tegen Panama. Het drukste uur die dag was tussen 19.00 en 20.00 uur. Dat was voordat de match tussen Polen tegen Colombia begon.



Het bestelplatform zag geen relatie tussen de landen die speelden en de gerechten die de klanten bestelden. Bij de openingswedstrijd tussen Rusland en Saoedi-Arabië ging men niet massaal borsjtsj of falafel eten. Het waren vooral hamburgers, pizza en sushi die de bezorgers moesten afleveren.

En toen België het tegen Japan opnam was het weer Amerikaans, Japans en Italiaans voer dat voor de tv werd gegeten, net als toen Brazilië tegen België speelde.