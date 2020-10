Harde strijd tegen vernietigend en superbesmettelijk tomatenvirus werpt eindelijk vruchten af

Video Vanaf maandag kan iedereen bieden op de ultieme ‘Garoedahe­r­in­ne­ring’

10:30 Een kunstcollectie met grote sentimentele waarde? Dat is die van het failliete Indische restaurant Garoeda in Den Haag absoluut. Maandag wordt de collectie geveild. ,,We willen dat iedereen een Garoedaherinnering kan kopen.”