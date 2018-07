Hartig voorafje lijkt te helpen om gezonder te eten

De proefpersonen aan het wetenschappelijk onderzoek waren 41 gezonde vrouwen tussen de 18 en 30 jaar die geen overgewicht hadden. Een deel van hen kreeg een gewone kippenbouillon voordat ze keuzes maakten uit een buffet. De anderen kregen dezelfde kippenbouillon waaraan de smaakversterker mononatriumglutamaat was toegevoegd. Ve-tsin zorgt voor de hartige umami-smaak die ook in parmezaanse kaas, tomaat en vlees voorkomt.

De vrouwen kregen eerst een test op de computer waarbij werd gekeken naar de manier waarop vrouwen hun impulsen onderdrukken. Verder kregen de deelnemers aan het onderzoek speciale brillen op die de beweging van de ogen in de gaten hield terwijl zij de gerechten bij een buffet inspecteerden. Ook werd gekeken naar hun brein wat er gebeurde als zij hun bord volschepten, zo schrijven de onderzoekers in Neuropsychopharmacology. Het onderzoek werd betaald door een producent van ve-tsin.

De wetenschappers zagen dat de groep met de umami-bouillon het beter deed in de computertest en dat ze beter focusten tijdens hun snuffeltocht langs het buffet. Hun brein vertoonde ook een verhoogde activiteit aan de linkervoorkant van hun hersenen; de regio die in verband wordt gebracht met zelfbeheersing. De umami-groep at minder verzadigd vet dan de controlegroep.

Volgens de onderzoekers laten de resultaten de eerste bewijzen zien dat de smaakversterker van invloed is op de hersenen en dat ze relevant zijn als het gaat om eetgedrag en de keuze van voeding. We zijn de auteurs van het wetenschappelijke artikel van mening dat hun onderzoek nog een voorstudie is, onder meer omdat het aantal deelnemers beperkt was.

Opmerkelijke gezondheid

Miguel Alonso-Alonso, assistant professor bij het Center for the Study of Nutrition Medicine at the Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), stelt dat het aantal onderzoeken naar suiker en zoete smaak groot is, maar dat er nog weinig is gekeken naar hartige smaak. ,,De gezondheidsimpact van hartige voedingsmiddelen is een nog onderbelicht gebied’’, zei hij tegen de site FoodNavigator.

Als voorbeeld gaf hij een observatie. ,,Als je naar sommige delen van de wereld gaat waar je opmerkelijke gezondheid en ouderdom ziet, zoals in Aziatische landen als Japan en Zuid-Korea, dan is daar een sterke voorkeur voor hartige voeding. Ook is de dagelijkse hoeveelheid glutamaat erg hoog in die regio’s en producten zijn over het algemeen minder zoet dan in de VS.’’