Hartige groentetaart met pastinaak

Bereiding (30 minuten + 30 minuten oventijd):

- Verwarm de oven op 200 graden. Kook de blokjes pompoen een minuut of 5 voor in een pan met water.

- Snijd de pastinaak en de courgette in kleine blokjes en fruit aan in een pan met een beetje olie en de fijngesneden knoflook.

- Voeg na een paar minuten de voorgekookte pompoen toe en schep er doorheen en breng op smaak met wat peper, zout en tijm.

- Bekleed de bakvorm met de velletjes hartig deeg. Besmeer de bodem met de geitenkaas en bestrooi deze met paneermeel. Voeg de gebakken groenten toe en bestrooi met kaas.

- Bak de hartige taart met groenten een minuut of 30 in de oven. Garneer met lente-ui.