Hartverwarmend: veel hulp voor Judiths rolstoeltoegankelijke restaurants

Voor mensen met een handicap is een hapje gaan eten veel meer gedoe dan voor anderen. Judith Hatzmann is daarom een site begonnen waar je precies kunt zien hoe toegankelijk restaurants zijn: Toegankelijkuiteten.nl. Zelf maakte ze met haar vriendin Luana Weima al een heel stel recensies maar ze wil graag heel Nederland in kaart brengen.

Volledig scherm Judith Hatzmann (l) is de site begonnen samen met vriendin Luana Weimar. © rechtenvrij Daarom vroeg ze via AD wie haar wilde helpt. Met succes. ,,We hebben veel positieve reacties ontvangen en we hebben 41 aanmeldingen binnen", meldt ze. ,,Zij gaan allen voor ons aan de slag.” Dat leverde nu al vijf nieuwe recensies op. Het mooie is: de recensenten wonen over het hele land, van Utrecht tot Zeeland, aldus Hatzmann. ,,Meer aanmeldingen zijn uiteraard welkom.”

Recensenten vullen een formulier in met vragen over de deuren en drempels (zware deuren en hoge drempels zijn lastig voor rolstoelgebruikers), wc's en trappen. En of je met een hulphond naar binnen mag, bijvoorbeeld. Hoe toegankelijker hoe beter voor de klanten, maar ook voor de ondernemer zelf, is de redenering. ,,Als ik ergens niet in kan, dan kom ik niet, maar mijn hele familie waarmee ik had willen komen, die komen ook niet", zei Judith Hatzmann daarover. ,,Ze laten omzet liggen.”

Eerste afspraak

Dat inzicht is bij sommige restaurants ook ingedaald. Hatzmann: ,,We hebben van tien restaurant een uitnodiging gehad om het restaurant te checken op rolstoeltoegankelijkheid. De eerste afspraak staat gepland bij restaurant ‘t Zuiderbosch in Voorthuizen. De andere restaurants liggen vooral in Limburg en Zuid-Holland. Deze restaurants bezoeken we als wij of één van onze recensenten in de buurt is.”