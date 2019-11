Havermelk kun je heel makkelijk zelf maken, dan kost het een paar dubbeltjes

Koken & etenHavermelk is bijna vier keer duurder dan koeienmelk. Hoe zit dat? Twee makers van Keuringsdienst van Waarde zochten het uit in het onlineprogramma KvWeetjes .

Een liter havermelk uit de supermarkt is veel duurder dan koeienmelk. Sommige merken vragen tot wel 3,20 euro voor een liter, terwijl een ‘gewoon’ pak melk zo'n 85 cent kost.



En dat terwijl je voor havermelk alleen water, haver en een simpele staafmixer nodig hebt. Voor koeienmelk daarentegen heb je veel meer nodig: stallen voor de koeien, voeding, verzorging en speciale apparatuur om te melken bijvoorbeeld.



Een pak haver koop je in de winkel al voor 50 cent. Dat is goedkoper dan een literpak melk. Dan zou haverdrank – melk is zuivel en niet-zuivel mag officieel geen melk heten – toch niet zo duur moeten uitvallen, vinden Nathan en Rens van KvWeetjes, het programma dat op de Facebookpagina van Keuringsdienst van Waarde wordt gepubliceerd.

Verschil

In de aflevering van KvWeetjes gaat Nathan naar levensmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer om antwoord te krijgen op hun vraag. Samen maken zij havermelk snel zelf in de keuken. Dat blijkt makkelijker dan je zou denken. Meng 100 gram haver met 1 liter water, doe de staafmixer erdoorheen, zeef de 'melk’ en klaar is kees. In een pak zit meestal zo'n 500 gram. Daar kun je dus meerdere liters haverdrank mee maken.



,,Ik zie een klein beetje verschil in kleur en dikte, maar zijn er nog andere verschillen?” vraagt Nathan. ,,Nee”, zegt Velzeboer met opgehaalde schouders. ,,Het zijn simpele processen”.

Prijs

Waarom is het prijsverschil tussen havermelk en koeienmelk dan zo groot? Omdat er veel vraag is naar ‘bewuste’ producten zoals havermelk kan er meer gevraagd worden voor het product, denkt Velzeboer. ,,Dat havermelk een klein productieproces heeft, kan meespelen in de prijsbepaling, maar de kostprijs is gebaseerd op wat heeft de consument ervoor over heeft.” De vraag is hoog, dus de prijs ook.

Hilarisch dit, vinden sommige volgers van de Keuringsdienst die reageren op de bevindingen. Anderen zijn minder blij. Zoals Marischka van den Boom, die schrijft: ‘Mensen die door allergie genoodzaakt zijn om de alternatieven te gebruiken, worden dubbel gestraft. Ze kunnen niet zorgeloos eten en drinken wat ze willen en moeten voor de alternatieve producten extra betalen. Te triest.’ Femke van de Wilk neemt het op voor het merk dat in de video wordt bekritiseerd. ‘I Oatly', schrijft ze. Wel duur, weet ze. ‘Maar ‘t schuimt en smaakt heerlijk.’