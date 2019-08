Hazelnoten van eigen bodem: zoeter dan die uit Italië en Spanje

Geen enkele hazelnoot is meer over van de oogst van vorig jaar. Dat was een erg goede oogst, en dit jaar lijkt nog beter te worden. De opbrengst per hectare kan sterk wisselen. Over tien jaar gerekend is dat in Breedenbroek gemiddeld 1300 kilogram goede noten. Dit jaar verwacht hazelnootteler Harm Tuenter een dubbele opbrengst, in totaal zo'n 6250 kg.