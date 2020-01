Heel Holland Bakt: een ‘triefel’, slappe crème en een zwerm bijen in de tent

Koken & etenPresentator André van Duin had een beetje last van de winterblues, dus wat helpt dan beter dan een portie lente in de baktent? De zesde aflevering van Heel Holland Bakt vanavond had dan ook het thema bloemen, met een zwerm bijen op bezoek als gevolg. En dat was niet de bedoeling.

Nu er nog maar zes bakkers over zijn, voelen de kandidaten - vijf dames en één man - de spanning. ,,Je hoeft maar één misstap te maken, en je mag gaan”, zei Pauline (26). De druk is hoog, en de handen gaan dus een tikkie harder trillen dan normaal in de baktent. Best een onhandig bij de eerste opdracht, waarin de bakkers slechts twee uur hebben voor een trifle in een vaas.

Een trifle? Ja, een trifle. Of triefel, zoals Van Duin ‘t noemt. Zo kent Aline het ook van haar oma, het laagjesdessert in een glas. Maar nee, corrigeren juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven, het is toch écht op z'n Engels uitgesproken. In vliegende vaart maken de bakkers hun vazen met zoetigheid. Esther had had technisch onderlegde man laten berekenen dat er liefst vijf kilo (!) in haar vaas moest.

Vrij heftig

Paulines zoete suikerdroom is wel erg zoet, Alines trifle vol specerijen is ‘vrij heftig’ volgens Van der Heijden. ,,Of ik het nou echt een dessert vind?” twijfelt Van Beckhoven. Arjens ‘toetje van de week’ viel in de smaak, alleen die felle kleuren mogen wel iets minder. ,,Ik zal er de volgende keer niet zo hard knijpen”, belooft hij.

Esther presenteert haar trifle, maar is zelf ‘totaal niet tevreden’. ,,Had er boven de opdracht maar vlaflip gestaan, dan was ik tevreden geweest.” De juryleden wuiven haar gevoel weg. ,,Passievrucht en frambozen, een heerlijke combinatie", zegt Van Beckhoven.

In de technische opdracht hebben de jurlyleden vooraf al niet vreselijk veel vertrouwen. Kaasbloemen, in vijftig minuten. ,,Ze moeten op gevoel bakken”, legt Van Beckhoven uit, als de kandidaten al druk in de weer zijn. Bij de soezen zit geen recept, en die moeten ze vullen met eveneens receptloze kaascrème. ,,Ik ben benieuwd wat ze ervan bakken”, zegt Van der Heijden.

Jeannette kán soezenbeslag maken, dat heeft ze vaker gedaan, maar ineens slaat de twijfel toe. Ze komt bij Aline buurten. ,,Hoe zat het ook alweer?” Luistervink Arjen merkt al meteen dat hij ‘al helemaal fout zit’. Pauline weet dat soezenbeslag normaal met een houten lepel wordt gemaakt, maar zij pakt er grof geschut bij: een mixer. ,,Dat doe ik thuis ook altijd.”

Volledig scherm André en Janny © ANP Kippa

Intussen heeft presentator Van Duin geen idee wat de bakkers allemaal aan het maken zijn. ,,Wat een wartaal”, moppert hij. Het lijkt erop dat Anouk het daarmee eens is, als zij nog eens naloopt wat ze voor haar kaascrème denkt nodig te hebben. ,,Met 150 gram boter? Dat wordt toch vies?” Arjen lijkt het intussen opgegeven te hebben. ,,Die crème moet stijf worden, maar het lijkt nergens op.” En ook Jeanettes kaasbloemetjes draaien uit op een fiasco. ,,Ik dacht: dit kan ik wel, maar het is compleet mislukt.”

Poging

De jury hapt zo her en daar met tegenzin van de achttien kaasbloemen die worden voorgeschoteld. ,,Het is een poging”, oordeelt Janny over Anouk. En over de kaasbloemen van Aline, zegt Janny: ,,Ze smaken een beetje vreemd”. Die van Arjen zien er zelfs zo belabberd uit dat Van Beckhoven eigenlijk niet eens wíl proeven. ,,Maar het moet.”Janny, na een hap: ,,Ik zou dit nooit op een feestje neerzetten.” Alleen die van Esther ‘lijken op wat de bedoeling is’.

Snel door naar de volgende ronde: het spektakelstuk. ,,Een bloementaart. Heb je daar een hele week over nagedacht?", zegt Van Duin teleurgesteld. ,,Nou ja, je kunt er iets heel moois van maken.”

De zenuwen beginnen bij Arjen gelijk al op te spelen. ,,Ik ben niet zo goed in bloemen. Ik haal bij een boeket nooit het elastiekje eraf.” Anouk is juist helemaal in haar element. Ze heeft een stuk bloemenbehang meegenomen in haar lievelingskleur. Esther experimenteert met bloemensmaken. ,,Ik moet wel uitkijken dat je niet in een bak potpourri aan het kauwen ben.” Van der Heijden waarschuwt Jeanette, die met macha in de weer gaat. ,,Dat is heel moeilijk te doseren.”

En dan ineens is daar een zwerm bijen, verrukt van alle bloemengeuren die de tent uit komen. Esther ziet het als een aanmoediging. ,,Ik zit op het goede pad met mijn bloementaart, al mijn vrienden zijn erbij.” Bijna onverstoorbaar bakken ze door.

Dan zijn de spektakelstukken klaar. Suikerbloemen, geschilderde bloemen, en Arjen presenteert zelfs bijtjes, al vindt André het meer ‘aardappelen op een stokje’. Anouks behangetje als inspiratie heeft gewerkt. ,,De binnenkant is net zo lekker als ie eruit ziet", zegt Van Beckhoven. Pauline geschilderde bloemen zijn ‘een beetje simpel', maar de citroen maanzaad aan de binnenkant ‘is erg lekker’.

Esther bloemensmaak-experiment is een geslaagd. ,,Het is een risico met bloemensmaken, je zit op het randje, maar het kan nog wel”zegt Van der Heijden. Van Beckhoven: ,,Hij is aangenaam.” Alines ‘nazomers genot’ is 'perfect op smaak'. Arjen stelt toch wat teleur. ,,Ik begin met een complimenten, want je ruby chocola glanst mooi, maar het taartje is heel erg vast", zegt van der Heijden. Bij Jeanettes taart gaat het precies mis waar Janny had voorspeld: té veel macha.