Heel Holland Bakt trekt met ‘beste momenten’ 686.000 kijkers

Restaurant Lust: na corona en zandwagens nu afhaal en bezorging

10:30 Het zijn zware tijden voor het Rotterdamse restaurant Lust in het Lage Land. De tapaszaak voelt niet alleen de coronacrisis, de gemeente is voor de deur ook nog eens met rioolwerk begonnen. Toch geeft Lust niet op en is daarom nu ook een afhaal- en bezorgingsdienst begonnen.