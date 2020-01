Heel Holland Bakt: vallende broodjes, slap deeg en verbrande koekjes

Koken & etenBaksels van eigen bodem. Daarom draaide het vanavond in de vijfde aflevering van Heel Holland Bakt . Dus Janny van der Heijden kwam in beeld als Zeeuws meisje en collega-jurylid Robèrt van Beckhoven verzon de opdracht voor echt Hollandse koffiebroodjes. Niet alles lukte even goed deze week.

Complimenteus is hij niet, André van Duin, bij de aanvang van de vijfde aflevering van het populaire bakprogramma. Jurylid Janny van der Heijden een Zeeuwse bolus noemen. ,,Ik hoop dat je kleinkinderen niet kijken”, zegt hij. Ze moet er wel om lachen. ,,Dat hoop ik ook niet.” Duidelijk is de introductie wel, want de zeven overgebleven kandidaten (Esther, Jeanette, Jeroen, Arjen, Anouk, Aline, Pauline) moeten Hollandse koffiebroodjes maken.

Te laat

Ieder zijn twist. Aline voegt een vleugje hartig toe en Anouk kiest voor rozijnen. Arjen hoopt dat zijn deeg meewerkt. ,,Want het trekt zijn eigen plan”, is zijn ervaring. Begin eens vierkant, adviseert Robèrt van Beckhoven. ,,Dat is nu te laat”, reageert Arjen. Hij moet door.



Esthers marmelade compenseert hopelijk het bittertje in haar vulling. Vlechten of draaien is verplicht. Best moeilijk, want de vulling floept eruit voor je het weet. Op de valreep weerhoudt Van der Heijden Jeroen ervan blauw te gebruiken voor zijn baksel. ,,Dan maar op de rand", zegt hij en hij maakt een rood-wit-blauw vlaggetje op zijn plank.



Die van Anouk blijken het best. ,,Je had slap deeg en dat is moeilijk te vlechten", zegt Van Beckhoven. ,,Maar het voordeel is dat de broodjes heel mals zijn.” Van der Heijden vindt dat alles klopt. ,,Ik proef specerijen en het is heel lekker.” Aline krijgt van twitteraars op haar kop omdat ze haar broodjes die op de grond zijn gevallen gewoon op haar presenteerplank lijkt te leggen.

Dan is het koekjesbakken geblazen. Drie verschillende en in totaal dertig stuks - en dan ook nog in slechts een uur tijd. Dan is het om je heen kijken om te zien hoe anderen het doen. Want waarom is er in vredesnaam zo weinig deeg? En hoe moet je de koekjes vormen? Arjen adviseert Jeanette.

,,We zijn wel concurrenten, maar dat betekent niet dat je niet mag helpen.” Alle goede moed en advies ten spijt: sommige koekjes vallen wel heel donker uit. Gelukkig eet Van Duin graag de restjes op. Te kleine exemplaren bijvoorbeeld: ,,Een koekje is een koekje.” Pauline en Jeanette maken goede koffiebroodjes, maar zakken door het ijs met hun koekjes. Arjen wint voor de tweede keer de technische opdracht. ,,Die vind ik ook het leukst.”



De koekjes van Pauline en Jeanette zijn niet goed. ,,Deze zijn ruiken verbrand en zo smaken ze ook”, zegt Van Beckhoven.

Het spektakelstuk moet een streekproduct zijn. Voor sommige kandidaten is dat een makkie: de Limburgse Aline en Pauline gaan met vlaaienvulling aan de slag en Esther en Anouk hebben hun Bossche achtergrond die hen helpt. Omdat de opdracht drie uur duurt, speelt de jury met Van Duin mens-erger-je-niet.

Pauline maakt een flatgebouw dat er strak uitziet, maar erg vast blijkt en dat is niet goed. Jeroens bodem is niet goed. ,,Er zitten leermomenten in deze taart”, is de subtiele conclusie van Van der Heijden. Aline krijgt veel bewondering voor haar toptaart. Anouk maakt een erg lekkere Oeteldonkse taart waar je vrolijk van wordt, aldus de jury.

Quote Er zitten leermomen­ten in deze taart Janny van der Heijden Arjen trekt een complete stookketel uit de oven, verwijzend naar Schiedamse jenevergeschiedenis. Meer dan tevreden, zegt Van der Heijden vergenoegd. De smaken van de hopjes knallen in Jeannettes taart, maar waar hij vandaan komt is een raadsel. Dat is bij Esther geen probleem. Haar stapel Bossche Bollen ziet er fantastisch uit, vindt Van der Heijden. En hij smaakt ook nog eens heel lekker. ,,Zou in elke patisseriezaak in de etalage kunnen", vindt Van Beckhoven.

Toch valt het kiezen van de winnaar van de Gouden Meesterbakker van de Week-speld niet mee. Niemand springt er echt uit, vinden de twee experts. Toch is er een kandidaat die hem opgespeld krijgt: Anouk. Voor de tweede keer, dus ze kan niet wachten om door te bakken.