Heel Holland Bakt zoekt nieuwe kandidaten

Mocht je door de voorrondes heenkomen, dan zul je nog wel even moeten wachten op je moment of fame op nationale televisie. Dit jaar zal het programma namelijk vanaf november of zelfs pas december worden uitgezonden. André van Duin sprak hierover in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. ,,Dat is een leukere periode, want dan heb je dus ook Halloween, Sinterklaas, kerst en oudjaar met allerlei mooie bakmomenten natuurlijk. Het programma past misschien wat beter in die periode, is de gedachte.''