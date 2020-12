Heerlijk eten en daarna lekker slapen: personeel van toprestaurant Tollius werkt samen mbo-studenten in Leerhotel

Krantenbe­zor­ger Ricardo (21) steelt harten van lezers met briefje: ‘Vier wekkers soms niet genoeg’

3 december Bezorger Ricardo Kroep (21) uit Amersfoort heeft de harten van ‘zijn’ krantenlezers gestolen. In een humoristisch briefje stelt hij zichzelf voor en legt hij uit waarom de kranten soms nat zijn of te laat worden bezorgd. Bij vragen of klachten kunnen lezers hem een berichtje sturen.