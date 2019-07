Heetste dag in 75 jaar: deze bakker bakt duizenden oliebollen

,,Toen ik vanochtend uit bed stapte, dacht ik het wordt helemaal niks”, zegt medewerker Daan Liethof vanuit de oliebollenkraam. ,,Maar het hoort er nou eenmaal bij tijdens de Velleper Donderdagen. We doen het elk jaar.’’ Uiteindelijk valt de verkoop hem ook nog mee. Een paar duizend oliebollen heeft hij tussen 9.30 en 15.00 uur al verkocht. ,,Op een goede Velleper Donderdag zijn het er zo’n 18.000, Dat halen we vandaag niet, maar ik heb goede hoop dat het vanavond wat beter gaat lopen.’’

Liethof krijgt tijdens de jaarlijkse braderie wel vragen als wat hem met dit weer bezielt of opmerkingen dat hij er dit jaar wel erg vroeg bij is. ,,Maar intussen nemen ze wel allemaal een zakje met vijf of tien bollen mee.’’