‘Heksenkaas’ moet concurrent naast zich dulden

Levola vindt dat dat bedrijf inbreuk maakt op de veronderstelde auteursrechten op de smaak van de Heksenkaas. Het zou gaan om namaak. Levola stapte naar de rechter om de verkoop van de Witte Wievenkaas stop te zetten. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vroeg vervolgens advies aan het Hof in Luxemburg over de Europese richtlijn rond auteursrecht.

Smaak van kaas

Het Hof stelt dat alleen ‘de uitdrukking van een intellectuele schepping’ auteursrechtelijk kan worden beschermd. Dat geldt niet voor denkbeelden, procedures of werkwijzen, en ook niet voor de smaak van kaas of andere voedingsmiddelen. Die berust op smaakbeleving en is daarmee subjectief, aldus het Hof. Een roman, schilderij, film of muziekstuk is wel een objectieve uitdrukkingsvorm en dergelijke werken kunnen daarom wel worden beschermd.