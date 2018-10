Helft consumenten wil minder vlees en vis eten

Volgens Corné van Dooren, de expert duurzaam eten van het Voedingscentrum is het mooi nieuws dat veel mensen een poging doen te minderen, omdat vlees verantwoordelijk is voor ongeveer 10 procent van de totale uitstoot van alle broeikasgassen.



Alle supermarkten spelen in op de trend om een of meer dagen per week geen vlees te eten. Ze ontwikkelen vegaburgers, vegetarische maaltijdpakketten en geven extra aandacht aan hun versafdeling.



In de app van het Voedingscentrum kunnen mensen snel zien of voedingsmiddelen wel of geen dierlijke producten bevatten. Moeilijk als vegetarisch te herkennen vinden de respondenten van de enquête huzarensalade, kroepoek, bouillonblokjes, loempia’s, tapenade en soep.