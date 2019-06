Help, de traditionele Nederlandse kers verdwijnt!

Reusachtige bomen

Nadeel van deze moderne kersenbomen is dat het traditionele Nederlandse zoete kersenassortiment naar de achtergrond is verdwenen. ,,Wij vrezen dat de oude rassen letterlijk en figuurlijk buiten beeld raken. Daarmee is de kans groot dat historisch levend erfgoed voorgoed verdwijnt. Dat vinden we zonde en daarom komen we in actie. We willen nog aanwezige kersenbomen opsporen. Via deze oproep hopen we mensen te vinden die weten waar je nog oude rassen kunt aantreffen. Dus eigenlijk roepen we heel Nederland op de bomen te lokaliseren, want er is erg weinig over bekend’’, aldus pomoloog Kleefstra.