Hema-rookworst heeft nu een vega-broertje en dit vindt Pierre Wind ervan

Hema had al de veganistische hotdog en het vegetarische saucijzenbroodje. Daar komt nu de OokWorst bij. De worst is verkrijgbaar in alle 534 winkels van het warenhuis. Met de introductie van OokWorst zegt Hema ‘een belangrijke stap’ te willen zetten op het gebied van duurzaamheid.

,,Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik ben fan van de Hema-worst", zegt Pierre Wind, die de nieuwe worst alvast mag proeven. Als hij eraan ruikt, slaakt hij een kreet van verrukking.

Quote Bij de eerste hap denk je: waar ben ik aan begonnen? Pierre Wind De vraag is natuurlijk: kan de vleesloze de echte vervangen? Wind gooit de worst met verpakking en al in de pan met heet water en neemt een pauze van 20 minuten. Om de tijd te doden leest hij het etiket. ,,Zo, waren de E-nummers gratis?” merkt hij op.

De makers Demi Tammer en Lisanne Rahusen, productmanagers vleeswaren en rookworst bij Hema, laten weten dat ze inspringen op de wens van veel Nederlanders om minder vlees te eten. Dat kan altijd beter, leuker en makkelijker door alternatieven te bieden, is de gedachte. ,,Wat de rookworst tot een icoon maakt, is de unieke smaak”, aldus de makers. Het was best moeilijk om die te evenaren zonder vlees, erkennen ze. Daarom duurde de ontwikkeling meer dan een jaar.

Beetje stug

Is het gelukt? Het moment suprême breekt aan: de worst kan op de snijplank. ,,Ik vind dit zo spannend”, zegt Wind. Qua uiterlijk oordeelt hij: bleekjes. En hij ruikt een beetje zurig. ,,Weinig rooksmaak. Een beetje stug”, zegt de chef-kok, terwijl hij met gesloten ogen proeft. ,,Bij de eerste hap denk je: waar ben ik aan begonnen?” Maar al met al is de vega-worst ‘goed te eten’, vindt Wind, maar vergelijk hem niet met de gewone rookworst. ,,In het vegetarische segment is hij oké.” Zijn hele oordeel zie je in de video.

Dat vettige, dat mist hij. Terwijl hij een ‘echte’ doorsnijdt en vergelijkt, wordt het duidelijk. ,,Dat vettige maakt het zo lekker. Ik blijf het een culinair orgasme vinden.”

De vegetarische rookworst bevat plantaardige oliën, erwtenvezel en erwteneiwit en eiwit van vrije uitloopeieren, voorzien van het twee sterren Beter Leven-keurmerk, aldus Hema. Hij gaat 3,50 euro kosten.

Pierre Wind vergelijkt de worsten van Hema.

De nieuwe 'worst' van Hema.

