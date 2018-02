Hersenen gebaat bij verse vis en walnoten

Wie zijn hersenen vitaal en fit wil houden, moet verse vis eten. Haring, makreel en zalm helpen mensen de grijze massa in conditie te houden. Dat stelt Froukje Wattel die na haar hartinfarct op zoek ging naar wetenschappelijk onderbouwde adviezen die haar konden helpen bij haar eigen voedingspatroon. Ze schreef er een boek over.

In haar zoektocht naar goede voeding voor haar eigen hersenen ontdekte ze dat voeding die goed is voor je hart, ook goed is voor je hersenen. Olijfolie, noten en avocado, die goede vetten bevatten, behoren daartoe. Room, boter, vette kaas vallen niet in die categorie, aldus Wattel. ,,Door je cholesterol op deze manier onder controle te houden, ontstaan er geen blokkades in de aderen.’’ Zout uitbannen helpt om de bloeddruk laag te houden.

Dat groenten en fruit nuttig zijn om de juiste mineralen en vitaminen binnen te krijgen is overbekend, maar het is ook goed voor je hersenen. Net zoals roken en alcohol niet handig zijn. Lenige hersenen zijn verder gebaat bij bewegen. ,,Door veel te bewegen maken je hersenen extra verbindingen aan’’, aldus Wattel. ,,En dat is wat je wilt.’’

Genezen

Wie hersenschade heeft opgelopen, kan niet genezen. ,,Dat zou mooi zijn, maar helaas’’, stelt Wattel. ,,Maar je kunt wel zorgen dat het letsel door bijvoorbeeld een herseninfarct of hersenbloeding niet erger wordt.’’

Haar boek, dat zojuist is verschenen, heet Brainfood. Gestimuleerd door de Hersenstichting is ze met hulp van familie en vrienden op zoek gegaan naar recepten die passen bij haar nieuw verworven kennis. ,,Ik heb vooral naar wetenschappers gekeken, niet naar diëten van filmsterren, zakentycoons of superslanke blonde vrouwen van 25, omdat ik zelf niet in die categorieën val'', aldus Wattel.

Specialisten zoals hersenprofessor Dick Swaab en psychiater René Kahn hebben een bijdragen geleverd. Net als presentatoren Rob Trip en Paula Udondek (beiden ambassadeur van de Hersenstichting) en culinair journalisten Janneke Vreugdenhil en Klary Koopmans.