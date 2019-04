Hertog Jan zit Heineken op de hielen: wat is het geheim?

Vorig jaar verkocht de brouwer, onderdeel van biergigant AB InBev, alleen al in de supermarkten voor 175,1 miljoen euro van het gerstenat. Daarmee stoomde het merk met stip naar plek tien in de top 100 van de A-merken die onderzoeksbureau IRI jaarlijks opstelt. Tien jaar geleden stond het nog op plek 64, met een omzet van 43 miljoen euro.



Hertog Jan is sneller gegroeid dan Coca-Cola, Lay's en Lipton, en is in de supermarkt na Heineken ’s lands grootste biermerk, nog voor Amstel, Grolsch en Bavaria. Een ander klein wonder is dat ondanks de megaomzet Hertog Jan bij de bierdrinker nog altijd het beeld oproept van een kleine, sympathieke, ambachtelijke brouwer.



In de Arcense brouwerij wordt al sinds 1981 louter speciaalbier gebrouwen. Daarmee was Hertog Jan in Nederland pionier. Brouwmeester Gerard van den Broek: ,,Speciaalbier zit in ons dna. In die tijd dronk 99 procent van de consumenten pils.” De pilsjes van Hertog Jan, overigens door Van den Broek ontwikkeld, worden pas sinds 1994 gebrouwen, bij zusterbedrijf Dommelsche Bierbrouwerij in Dommelen.