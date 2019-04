Het aspergeseizoen begint, dus de prijs stijgt weer: dit betaal je nu

Het witte goud, zoals de chique groente ook wel heet, maakt elk jaar zijn naam waar. Een paar dagen voor het grote moment gaat de prijs traditiegetrouw omhoog. Dat gebeurt dit jaar en datzelfde beeld was vorig jaar te zien. Gemiddeld lijken de pieken (zie infografiek hieronder) even hoog als vorig jaar, maar dat komt doordat het gemiddelden zijn.



,,Vorig jaar zaten supermarkten tussen de 6 en 8 euro, nu zitten de meeste spelers op 6 euro per 500 gram’’, aldus Thijs van der Tuin van Inprijsverhoogd.nl ,,Vorig jaar zag je dat de prijs eind april daalde richting de 5,30 euro en begin mei verder daalde tot ongeveer 4 euro.’’ In 2017 lag de gemiddelde prijs rond deze tijd volgens Van der Tuin tussen de 4 en 5 euro, pas in juni daalde hij richting een prijs tussen de 3 en 4 euro.

Aanvoer

Met de aanvoer zit het in elk geval wel goed, zegt Mat Kersten, voorzitter van AspergeGilde Peel en Maas. ,,We zijn vroeg hier in de regio’’, vertelt hij. ,,Dat komt doordat sommige telers folie gebruiken bij het verbouwen. En het weer helpt ook mee. Doordat de zandgrond hier zo goed is, net als de ligging, gaat het heel goed.’’

Het aspergeseizoen begint traditiegetrouw met een feestje van het Nederlands Aspergecentrum. Dit jaar is dat promotiefestijn in Amsterdam. Dat betekent dat er vanaf dat moment overal reclame te zien is, niet dat asperges dan pas in de winkel te koop zijn. Het is niet verboden om ze alvast te verkopen, aldus Kersten, namens de coöperatie van 21 telers die met 600 à 700 zo'n 20 procent van de Nederlandse aspergevelden exploiteren. ,,Je mag beginnen wanneer je wilt.’’

Piek

De prijs die telers zelf krijgen, is nu zo'n 8 euro per kilo, aldus Kersten. Het zijn echter geen dolle tijden. ,,Andere jaren had je wel pieken. Verleden jaar hadden we een piek van 15 euro, maar dat zegt niks. Toen was er maar weinig productie. Nu is de aanvoer prima en de prijs houdt zich nog best goed.’’



De veilingprijzen kunnen ook weer afwijken van de prijzen die supermarkten betalen, omdat die ook wel vaste prijsafspraken maken met individuele telers. ,,Soms ligt de prijs die de teler krijgt en de prijs die consumenten betalen heel dicht bij elkaar. De veilingprijzen liggen nu op 7 à 8 euro.’’



Waarom asperges zo prijzig zijn, in vergelijking met andere groenten? Simpel: er zit veel werk in. Planten moeten een paar jaar groeien voordat ze ook maar één eetbare spruit produceren. En dan is het nog spannend voor telers om te zien hoe de planten zich houden van het ene jaar op het andere. ,,We hebben een heel warme en droge zomer achter de rug’’, zegt Kersten daarover. ,,Het is afwachten welke invloed dat heeft op de productie.’’