Het eten in dit restaurant geeft je gezondheid een boost

Bijzonder lekker eten en tegelijkertijd je lichaam en gezondheid een boost geven. Dat is de gedachte achter het nieuwe zomermenu van culinair vernieuwer en chef-kok Han Ji van restaurant Zheng dat Chinese geneeskunde meeneemt in zijn keuken.



De gelauwerde chef-kok, die met veel ambitie en militaire precisie werkt, heeft weer iets nieuws bedacht. Nu de zon hoog staat, verwant aan het vuur-element in context van Chinese filosofie, we de zomer vieren, zweten we meer en detoxt het lichaam.



,,Al onze organen zijn gekoppeld aan vijf natuurlijke elementen – hout, vuur, water, metaal en aarde – die op hun beurt verbonden zijn aan de vijf seizoenen van de Chinese kalender – lente, zomer, midden-zomer, herfst en winter. Elk voedsel en kruid maakt een connectie met deze elementen’’, legt de chef-kok aan tafel uit. Zo is de zomer ‘verbonden’ aan onder meer ons hart en de dunne darm. Dat u het weet.