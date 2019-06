Het eten van lychees kost dertig kinderen in India het leven

Marius kweekt eetbare rozen: ‘Ze geven een kusje op je tong, zacht en intiem’

12 juni Een rozenblaadje als garnering van een dessert, in een salade of als 'confetti' in een glas champagne. Rozenkwekers Marius en Frank Rodewijk in Roelofarendsveen leveren sinds kort eetbare rozen aan de horeca. 'Ze geven een kusje op je tong, zacht en intiem', staat in de folder die ze lieten maken.