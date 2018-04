'Het fenomeen restaurant bestaat nog maar kort'

Koken & etenIemand voor je laten koken in plaats van zelf kokkerellen is al duizenden jaren oud. Maar het fenomeen restaurant, dat bestaat opvallend genoeg nog niet zo lang. Onno Kleyn geeft binnenkort een culinair college over de geschiedenis van het restaurant.

Niet zelf je eigen eten maken, dat is zo oud als de cultuur zelf. Sinds er steden zijn, laten mensen anderen voor zich koken. Neem het oude Rome. ,,Het zag er toen ongeveer uit zoals nu, met veel woningen van wel zes of zeven verdiepingen hoog. Daar mocht je niet koken vanwege het brandgevaar. Dus veel mensen kochten hun eten op straat. Het streetfood dat we nu kennen, bestond toen al.’’ In de ruïnes in Pompeï is dat nog steeds te zien: wie door de restanten van de straten kuiert, stuit steeds op fastfood-keukens uit de eerste eeuw na Christus.

Volledig scherm Les Trois Frères Provencaux van H. Roger-Viollet, 1842. Op deze tekening is een Parijs' restaurant te zien waarin de bourgeoisie geniet van zien en gezien worden. Je kon vroeger toch ook overnachten in een herberg en daar eten?

,,Zeker, maar in die eenvoudige gelegenheden kon je niet kiezen wat je at. In de grote Franse steden kon je een abonnement nemen. Dan at je in een gelegenheid elke dag op een vaste plek. Ook in dat geval had je geen keus.’’

Wanneer veranderde dat?

,,In de tweede helft van de 18de eeuw. In aristocratische families werd goed gegeten maar het raakte in de mode om je zwak, ziek en misselijk te voelen. De gedachte daarachter was dat als je een rijk geestelijk leven had, het met het lichaam minder goed gaat. Het was in om een teer gestel te hebben of je zwak voor te doen. En dan heb je versterkende middelen nodig. Zoals bouillon.’’

Dat smaak inderdaad heerlijk als je je flauw voelt.

,,De consommé die werd gebruikt was alleen veel sterker dan de bouillon die wij maken. Het was zeer sterk geconcentreerd. Dus vlees werd meegekookt en uit de pan gehaald als het vocht alle goed elementen had geabsorbeerd. Dan werd er weer nieuw vlees in de pan gedaan en begon het trekken opnieuw. Dat gebeurde wel drie of vier keer. Dat brouwsel werd iets dat je herstelde, of op zijn Frans ‘restaurant’ van het Franse restorer.’’

En wat is de link naar het woord restaurant dat wij nu kennen?

,,Die consommé werd in heel chique lokalen geserveerd. Die eethuizen waren versierd met spiegels, zoals je ook ziet in Versailles, en had individuele tafeltjes waar je ging zitten. In herbergen waren alleen lange tafels waaraan iedereen naast elkaar zat. Deze etablissementen waren 24 uur per dag, 7 dagen per week open, als een soort medisch toevluchtsoord. Voel je je zwak? Dan gauw een kop restaurant halen. Al snel werden de zalen zelf ook zo genoemd.’’

Dat is wel een ander concept dan wat we nu kennen.

,,Zeker. Omdat mensen die zwak waren ook werden begeleid door mensen die zich prima voelden, kwam er ook ander aanbod. Die lijsten met gerechten werden peperdure menu’s van omgerekend zo’n 600 à 700 euro. De allerbeste salle de restaurants kwamen in de Tripadvisors van die tijd en langzamerhand transformeert het chique salle de restaurant zich tot toegankelijker eethuizen. Dan gaat het door elkaar heen lopen en lijken die twee steeds meer op elkaar.’’

Interessante kost. U houdt er binnenkort een lezing over dat openbaar toegankelijk is. Voor wie is die bedoeld?

,,Voor lekkerbekken, foodies en iedereen die van geschiedenis houdt. Nu ben ik er in galop doorheen gegaan maar er valt nog veel meer over te vertellen. Zo zal ik ook vertellen welke misverstanden er zijn over de geschiedenis van het fenomeen restaurant. Het verhaal over de kok Boulanger die het zou hebben ‘uitgevonden’ bijvoorbeeld. Daar is niets van waar.’’