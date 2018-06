Het gaat goed met de vis, maar er mag minder worden gevangen

De Noordzeetong bevindt zich volgens de wetenschappers in een veilige zone. Naar schatting zwemt er ongeveer 59 ton volwassen tong rond in de Noordzee. De raad adviseert om tussen de 6.871 en 1.935 ton te vangen.

Bij schol spreekt de raad over recordhoogten. Het bestand is zo'n 913 ton groot. Het advies is om maximaal 2.523 ton aan volwassen vissen uit de zee te halen.

Voor kabeljauw is het beeld anders: Er zwemt zo'n 114 duizend ton volwassen vissen rond in de Noordzee, maar de gehoopte groei zet volgens de adviesraad niet door. De totale vangst zou daarom niet boven de 22.331 ton mogen uitkomen.



Haring

Voor haring geldt dat het aantal vissen in de Noordzee afneemt. Toch is het bestand nog gezond. Er zou nu ongeveer 1,9 miljoen ton aan volwassen haring zijn, maar er wordt een daling verwacht naar 1,4 miljoen ton. Het advies luidt om niet meer dan 311.572 ton van de vis te vangen.



Andere soorten

Een aantal vissen belandt vooral als bijvangst in de netten van de vissers. Wijting en zeebaars bijvoorbeeld. Anderzijds is een klein aantal vissers juist gefocust op een soort zoals bij de vangst van Noorse kreeft en zeebaars. Voor die soorten geldt dat er een gemengd beeld is. Zo mogen professionele vissers van zeebaars maximaal 1.532 ton vangen, terwijl de recreatieve visserij het met maximaal 113 ton moet doen.