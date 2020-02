Het geheim van de beste boerenkoolstamppot ontrafeld

Nederlan­ders eten maar weinig groente bij ontbijt en lunch

26 februari Een groentesmoothie als ontbijt of avocadotoast als lunch; Nederlanders kiezen er maar weinig voor. Het liefst consumeren we onze groente tijdens de avondmaaltijd, blijkt uit onderzoek dat door PanelWizard is uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO.