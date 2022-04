Het is bananendag: een ode aan dit populaire fruit

Koken & EtenJe hebt geen kromme redenering nodig om helder te maken wat het lekkerste én het beste stukje fruit op aarde is. Niet voor niets is het zo’n beetje het eerste vaste voedsel dat je een baby kunt voorschotelen. Op deze Nationale Bananendag: een ode aan de banaan.

De banaan is niet alleen aanwezig op elke zichzelf respecterende fruitschaal, maar we zien hem op de gekste plekken verschijnen in onze samenleving. Wat te denken van de bananenboot, het bananenlied, het bananenpak tijdens carnaval of de dansende banaan op Hyves (kent u ‘m nog?). De getekende banaan van kunstenaar Andy Warhol staat groot op het debuutalbum van The Velvet Underground. En mede dankzij de Bananenbar op de Amsterdamse wallen is ook de erotische associatie van de langwerpige vrucht niet vergezocht. Weinig fruitsoorten kun je met zoveel flair van de schil ontdoen – alsof je de rits van een kledingstuk opent.

Het geheim begint echter bij de onmiskenbare smaak. Zo zalig zoet en zacht. Zo passend op elk moment van de dag. De banaan in een schaaltje kwark in de ochtend of op je brood - voor de experimentele medemens: combineer met pindakaas. We kennen de banaan ook als tussendoortje, of dessert natuurlijk. Ook absoluut niet meer weg te denken uit ons ijsassortiment. En in landen als Suriname snappen ze dat de banaan ook prima als smaakmaker bij een vol bord met pittige bami past in de vorm van bakabana (gebakken in deeg). Bananenpannenkoeken zijn ook over de hele wereld bekend.

Tijdens het eten van een banaan ontstaat er een soort oergevoel. We stammen immers af van de aap en raad eens wat apen eten. Juist! Na maïs, rijst en granen zijn bananen de meest gegeten voedselsoort van de wereld. Ze bevatten volgens het Voedingscentrum niet veel vitamine C, maar wel veel voedingsvezel, kalium en zetmeel. Goed voor de bloeddruk en de hormoonspiegel. Van de populairste fruitsoorten is de banaan bovendien de calorierijkste. Ga je sporten? Neem dan vlak voordat je begint een banaan!

Neem vandaag dus gerust een bananensmoothie, bananenpannenkoek of, met dit lekkere weer, een bananenijsje. Of maak een bananenbrood om helemaal in de stemming te komen. De banaan verdient best een eigen dag: de derde woensdag van april vieren we het bestaan van de banaan. Pas wel op voor uitglijders.

Een makkelijk recept voor bananenbrood vind je in de video hieronder:

