Het is donutdag, zo maak je zelf de lekkerste

Koken & etenHet is vandaag Nationale Donut Dag in Amerika. Reden om de beste donut-recepten te delen, want zelf donuts maken hoeft niet moeilijk te zijn. Het moet alleen maar lekker zijn.

Het is niet gek om als Nederland zijnde de donut ook een beetje in het zonlicht te plaatsen. De donut vindt zijn oorsprong namelijk in... Nederland. Want ondanks dat Amerikanen en donuts vaak in een zin worden genoemd, is de huidige donut geïnspireerd door de Nederlandse oliebol. Toen de Nederlanders naar het nieuwe beloofde land trokken, namen ze het recept voor oliebollen mee. Dit recept is in de loop der jaren aangepast en leidde uiteindelijk tot de donut zoals wij die nu kennen.

De donuts hebben de laatste jaren een reis naar hun oorsprong gemaakt, want in Nederland wordt de donut steeds populairder. Dit wordt onderschreven door de komst van Dunkin' Donuts naar Nederland en het feit dat er een jaar na de opening van de eerste vestiging, al tien winkels in Nederland geopend zijn. Maar gelukkig hoef je niet buitenshuis op zoek gaan naar donuts, want met deze recepten kun je ook thuis genieten van de heerlijke snack.

Oreo Donuts

Volledig scherm © Broma Bakery

Ingrediënten :

Voor de donuts:

- 100 g bloem

- 35 g cacao poeder

- 110 g licht bruine suiker

- 0,5 tl baking soda (zuiveringszout)

- 0,5 tl bakpoeder

- 0,75 tl zout

- 1 ei

- 80 ml melk

- 3 el plantaardige olie

- 2 tl azijn

- 1 tl vanille extract

- 4 verkruimelde Oreo's

Voor het glazuur:

- 30 g roomkaas

- 3 el melk

- 150 g poedersuiker

- 1 tl vanille extract

- 2 verkruimelde Oreo's

Benodigdheden:

- Een donut-vorm

Bereidingswijze:

- Verwarm de oven voor op 180 °C.

- Vet de donut-vorm in.

- Meng in een grote kom de bloem, cacao poeder, bruine suiker, baking soda, bakpoeder en zout. Houd vervolgens apart.

- Klop in een kleine kom de eieren met de plantaardige olie, azijn en vanille extract.

- Mix de grote en de kleine kom en voeg gedurende het proces de 4 verkruimelde Oreo's toe.

- Vul vervolgens de donut-vorm met het gemengde beslag.

- Bak de vorm in circa 10 minuten op 180 °C of tot je mes schoon uit het beslag komt als je er in steekt.

- Laat de donuts vervolgens 10 minuten afkoelen voordat je het glazuur aanbrengt.

- Meng voor het glazuur alle ingrediënten en klop totdat het glad is.

- Dip de donuts in glazuur, zodra ze afgekoeld zijn en besprenkel met de overgebleven verkruimelde Oreo's.

Randy's Donuts: Vanilledonut

Volledig scherm © Shutterstock

Randy’s Donuts is een van de bekendste bakkers ter wereld. Je ziet het gigantische uithangbord in de vorm van een donut in heel wat films.

Ingrediënten (voor 18 donuts):

- 500 g bloem

- 215 ml water

- 20 g verse gist

- 150 g poedersuiker

- 20 g zout

- Arachideolie

- Glazuur

Bereidingswijze:

- Meng in een keukenmachine de bloem, het water, de gist, de poedersuiker en het zout 11 minuten op gemiddelde snelheid. Het deeg moet 25-29 °C blijven.

- Laat het deeg op een met bloem bestoven werkblad 45 à 75 minuten rijzen onder een handdoek.Het volume moet verdrievoudigen.

- Rol uit tot een dikte van 3 à 4 cm en steek met een steekvorm cirkels van 10 cm uit.

- Steek in elke cirkel in het midden een kleinere cirkel van 3 cm uit.

- Breng een steelpan met water aan de kook.

- Verhit de oven tot 60 °C, zet de oven uit en zet de steelpan in de oven.

- Leg de donuts op een bakplaat met bakpapier en bak ze 35 à 40 minuten in de oven.

- Als je met je vinger op de donut drukt, moet je je vingerafdruk zien.

- Laat de donuts 3 à 5 minuten rusten en bak ze 2 minuten aan elke kant in een braadpan met 4 cm olie.

- Breng meteen na het bakken glazuur aan.