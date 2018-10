Het is nog niet te laat om honger op te lossen, binnen 12 jaar zelfs

Het is mogelijk om de honger de wereld uit te helpen voor het jaar 2030. Op de Wereldvoedseldag in Rome was een bijeenkomst waarin de sprekers dat duidelijk maakten.

Politici moeten meer doen om de honger en ondervoeding te beëindigen. Wereldwijde druk kan hierbij bij helpen, zeiden sprekers bij de Wereldvoedseldag van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) in Rome. Het thema van de dag was 'Onze acties voor de toekomst: een wereld zonder honger tegen 2030 is mogelijk'. De voedselthemadag wordt in 150 landen gevierd.

In Nederland kwamen in Ede Nederlandse en Afrikaanse jongeren en vertegenwoordigers van overheid en agrifood-sector samen om te sparren over oplossingen voor wereldwijde voedseluitdagingen. Zij hebben over dilemma's gesproken zoals de paradox tussen voedselverspilling in rijke landen en honger in arme landen. Ze hebben daarnaast hun ideeën gepitched over hoe we kunnen omgaan met voedselvraagstukken.

Paus Franciscus liet in Rome een boodschap uit zijn naam voorlezen. ,,De strijd tegen honger vereist dringend gulle financiering, het afschaffen van handelsbarrières en bovenal een hogere weerstand ten opzichte van klimaatveranderingen, economische crises en oorlog.'' De religieus leider dringt aan op een actievere houding ten opzichte van honger en op concrete maatregelen om vrede mogelijk te maken, mensen zich te laten ontwikkelen en wapens en wapenhandel terug te dringen.



De paus zei ook dat het betreurenswaardig is dat wereldwijde solidariteit lijkt 'af te koelen'. Politici zijn vaak alleen maar bezig met stemmen en hun populariteit of gefocust op bevooroordeelde, vluchtige of beperkte perspectieven.

Ook andere factoren maken de strijd tegen honger moeilijk: extreem weer, conflicten, economische neergang en obesitas. ,,We moeten zorgen voor een voedselsysteem dat zorgt voor gezonde en voedzame voeding die binnen het bereik van iedereen liggen en die betaalbaar is,'' zei directeur-generaal José Graziano da Silva van de FAO. Hij benadrukte dat Zero Hunger gaat om het voeden van mensen, zorgen dat ze de nodige voedingstoffen binnenkrijgen om gezonde, productieve levens te leiden.

