Het is vandaag Avocadodag en met deze recepten vier je het goed

Vandaag is het Nationale Avocadodag. Als ode aan de groene vrucht (inderdaad, géén groente) delen we twee zomerse recepten.

De vraag naar avocado’s is de laatste decennia enorm toegenomen. Volgens cijfers van het CBS is de avocadoconsumptie in ons land tussen 2008 en 2016 verviervoudigd. Hoe deze vrucht zijn sterrenstatus heeft verworven? Ron Simpson, mede-eigenaar van restaurant The Avocado Show in Amsterdam weet het antwoord.

,,Het waren waarschijnlijk de sterren en de maan die in lijn stonden,” grapt Simpson. ,,Er ontstond een drang naar nieuwe, mooie producten en afwisseling.” Tegelijkertijd deed een nieuwe trend zijn intrede legt Simpson uit. ,,Er werd meer onderzoek gedaan naar gezondheid en tegelijkertijd wilden we er meer over weten. Toen ze ontdekten dat avocado’s vol gezonde voedingsstoffen zaten, viel het allemaal samen.”

Dit bleek het begin van het kleurrijke avocadotijdperk. ,,Men raakte geobsedeerd door gezond voedsel en de avocado speelde daarin een hoofdrol.”

Van restaurant naar boek

,,Niet alle recepten die we bedenken kunnen in ons restaurant geserveerd worden,” vertelt Simpson. Er moet met allerlei dingen rekening gehouden worden. ,,Sommige recepten zijn te duur of hebben een te lange bereidingstijd. Om te zorgen dat deze recepten niet in de kast verdwijnen, wilden we mensen inspiratie bieden om ze thuis te maken.”

De twee recepten hieronder komen uit het kookboek The Avocado Show.

Volledig scherm The Avonilla Shake © The Avocado Show

The Avonilla Shake

Avocado-banaan-vanillemilkshake & how to voor een chocoladerand

Ingrediënten

Milkshake

- 1 bevroren banaan, in plakjes (de avond tevoren ingevroren)

- 1 avocado, vruchtvlees 100 ml (kokos)

- yoghurt 100 ml amandelmelk, ongezoet

- 1 el honing

- 1 à 2 tl vanillearoma

Chocoladerand

- 50 g pure chocolade (70% vaste cacaobestanddelen)

Benodigdheden

keukenmachine

Bereiding

Dit ijskoude romige drankje is heerlijk op een warme zomerdag, maar doet bij ons ook vaak dienst als onderdeel van het ontbijt.

Smelt de chocolade au bain-marie. Houd een glas ondersteboven en schep met een lepel de chocolade ruim langs de bovenrand van het glas. Draai rondjes met het glas zodat de hele rand bedekt is. Houd het glas rechtop, de chocolade gaat dan mooi naar beneden druipen. Zorg dat je dicht bij de diepvries staat. Als je tevreden bent met het chocoladepatroon zet je het glas snel in de diepvries. Laat het daar minimaal 5 minuten staan. Herhaal dit met het tweede glas.

Maak intussen de milkshake. Meng alle ingrediënten in de keukenmachine tot een egale massa. Giet de milkshake in de glazen en steek er rietjes in. Serveer de milkshakes direct.

Volledig scherm The Blind Date © The Avocado Show

The blind date

Mousse van avocado, vanille en citrus met een crunch van noten en anijs, geserveerd als een avocado.

Ingrediënten

Avocadomousse

- 4 avocado’s (van 2 avocado’s alleen de schil)

- de geraspte schil van 1 onbespoten sinaasappel

- het sap en de geraspte schil van 1 onbespoten citroen

- 100 ml agavesiroop

- 1 el maple syrup

- 100 g kokosolie, gesmolten

- 2 tl vanillearoma

Dadelcrumble

- 100 g amandelschaafsel 50 g wit sesamzaad

- 2 tl (2 g) anijszaad

- 100 g (ca. 5 stuks) dadels, zonder pit

Eventueel

eetbare bloemetjes, ter garnering



Benodigdheden

keukenmachine

Bereiding

Wist je dat het vruchtvlees direct onder de schil het gezondste deel van de avocado is? Haal daarom met een lepel al het vruchtvlees goed uit de schil.

Voor dit gerecht heb je van twee van de vier avocado’s alleen de schil nodig. Die gebruik je namelijk om het gerecht in te serveren. Maar voor het vruchtvlees zijn legio bestemmingen te bedenken. Ideaal voor een later moment, als je bijvoorbeeld een van de guacamoles (zie blz. 110-115) maakt.

Verwarm de oven voor tot 160 °C.

Snijd de avocado’s doormidden, haal de pitten eruit en schep het vruchtvlees uit de schillen. Zorg dat de schillen heel blijven, die gebruik je later als kommetjes.

Meng alle ingrediënten voor de vulling (let op: gebruik het vruchtvlees van 2 avocado’s) in de keukenmachine tot een glad mengsel. Laat de vulling in de ijskast minimaal 30 minuten opstijven.

Maak intussen de dadelcrumble. Meng hiervoor het amandel-schaafsel, sesamzaad en anijszaad en bak dit – op bakpapier – in de oven in ongeveer 15 minuten goudbruin en knapperig. Dit mengsel geurt heerlijk. Schep het elke 5 minuten even om.

Laat het amandelmengsel buiten de oven afkoelen en maal het vervolgens samen met de dadels in de keukenmachine tot een grove crumble. Vorm hiervan 4 balletjes ter grootte van de avocadopit; bewaar de rest van de crumble. Per pit heb je ongeveer 3 eetlepels crumble nodig.

Schep de mousse in de 8 avocadohelften. Zorg dat de bovenkanten helemaal glad zijn, zodat het halve avocado’s lijken. Leg op vier van de helften – op de plek waar de pit van de avocado zat – een balletje en strooi wat van de crumble die je opzij hebt gezet over de andere vier helften. Serveer per persoon een helft met pit en eentje met de crumble. Versier eventueel met eetbare bloemetjes.