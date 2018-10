Het is vandaag eierdag: weet jij welk ei je eet?

Het is vandaag Wereld Ei Dag. Tijd om prangende vragen over eieren te beantwoorden. Wat is het verschil tussen een scharrelei en een vrije uitloopei? Hoeveel mag je er eten per week? En wat zijn die magische codes die je op eieren vindt?

Elk jaar op de tweede vrijdag in oktober is er internationaal aandacht voor het ei. In Barneveld feesten ze morgen nog even door tijdens het NK Omelet bakken. Het ei is doodgewoon, maar door het enorme aanbod aan eieren in de supermarkt weten niet veel mensen welke soorten eieren er zijn. Ook omdat alle eieren er hetzelfde uitzien.

Een indicatie is de doos. Daarop staat 'biologisch', 'vrije uitloop', of 'scharrel'. Deze benamingen zijn wettelijk geregeld. Bij elke soort hoort een unieke ei-code. Wie een doosje opent en de bruine of witte eieren bestudeert, zie dat op alle eieren een code gegraveerd. Het eerste nummer is een 0, 1, 2, of 3. Dit nummer zegt alles over de herkomst van dat ei, en het leven van de kip.

Biologisch ei Zie je een nummer 0 op je eitje gegraveerd? Dan heb je te maken met een biologisch ei. Biologische kippen mogen naar buiten. Hun snavels worden niet gekapt en ze krijgen minder antibiotica toegediend dan andere kippen. Biologische kippen krijgen meer ruimte dan vrije uitloop- en scharrelkippen.



Vrije uitloopei Een code 1 op je eitje betekent dat je te maken hebt met een vrije uitloopei. Deze kippen mogen naar buiten, en per kip is een ruimte van 4 vierkante meter beschikbaar. Een klein gedeelte van de snavel wordt meestal gebrand.



Scharrelei Daarna volgt het scharrelei met code 2. ,,Scharrel is een misleidende term, want zo klinkt het heel positief'', vertelt Anne Hilhorst van WakkerDier. ,,De kippen zitten weliswaar niet in een kooi, maar ze komen ook nooit buiten. Een gedeelte van de snavel wordt er vaak afgehaald. Deze categorie is de grootste in Nederland.''



Kooi-ei Als laatste volgt code 3. Die staat voor koloniehuisvesting. Vroeger werd dit het kooi-ei genoemd. De kippen leven met 30 tot 60 andere kippen in kooien. ,,Dit soort eieren zijn in Nederland niet verboden. Ze worden vooral gebruikt voor de productie van andere producten. In de kleine buurtwinkel of op de markt kun je ze nog wel tegenkomen'', vertelt Hilhorst.

Volledig scherm © Shutterstock Tekst loopt door onder afbeelding

Extra bomen

,,De ei-codes zijn gebaseerd op Europese regels en hoeven niet overeen te komen met het Beter Leven keurmerk. Biologische eieren hebben als het goed is wel altijd drie Beter Leven-sterren. De vrije uitloopeieren hebben er vaak twee, maar dat kunnen er ook drie zijn. Soms kiezen de kippenboeren voor een andere invulling van de leefruimte, zoals extra bomen en groen, waardoor het welzijn van kippen ook kan verbeteren'', zegt Hilhorst.



Het is dus gemakkelijk de herkomst van je ei te controleren. De ei-code zegt trouwens helemaal niets over de voedingswaarde van je eitje. ,,Voor de gezondheid maakt je keuze niets uit, maar voor het dier zelf en het milieu wel'', aldus Patricia Schutte van het Voedingscentrum.

Teveel eieren

Eieren zijn lekker en voedzaam, maar er is ook zoiets al teveel eieren eten. ,,Eieren bevatten belangrijke voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen en eiwitten, maar ook verzadigd vet en cholesterol. De aanbeveling is daarom om maar 2 tot 3 eieren per week te eten, omdat je anders teveel verzadigd vet en cholesterol binnen kunt krijgen. Dit kan nadelig zijn voor hart en bloedvaten'', meldt Schutte.

Het eierendieet is een dieet, waarbij je maximaal 40 eieren per week mag eten. Het dieet wordt aangevuld met een korte lijst van andere voedingsproducten. Volgens Schutte is zo'n dieet niet aan te raden. ,,Je krijgt met zo'n dieet misschien geen overschot aan vet en cholesterol binnen, omdat je geen andere vormen van verzadigd vet eet. Toch riskeer je dat je te weinig andere voedzame stoffen binnen krijgt. Een gevarieerd dieet is altijd het advies'', meldt Schutte.