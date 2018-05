Het is vandaag hamburgerdag en dit zijn de allerlekkerste

Koken & etenVandaag is het de internationale dag van de hamburger. Topkoks Ron Blaauw en Julius Jaspers geven hun ultieme variant en ook hamburgerkenner Martin Kintrup doet een duit in het zakje.

Nederlanders eten graag hamburgers: 25 per jaar. We eten ze bij de fastfoodketens, gooien er graag een stel op de barbecue en heel misschien maken we er zelf ook wel eens eentje. Topkoks Julius Jaspers en Ron Blaauw geven hieronder hun vleesversie. Isabel Boerdam, iniatiefnemer van de Week Zonder Vlees, geeft de voorkeur aan die van de Vegetarische Slager. De McD Burger heet-ie. ,,Maar er komt ook een heel goede aan van Garden Gourmet onder de naam Big Burger. Die is zo lekker, dat zelfs de mannelijke barbecueërs hem goed vinden.''

De Julius Bar & Grill Hamburger

Volledig scherm © Dennis Brandsma

,,Deze burgers is zo lekker, omdat er zo min mogelijk gedoe aan zit, alleen maar goede smaken'', aldus sterrenchef Julius Jaspers.

Ingrediënten:

- 1 JBG-bun, top en bottom

- 2 el JBG hamburgersaus

- 2 el ui, gekaramelliseerd

- 2 plakken uitgebakken spek

- 1 plak cheddar

- 200 gram rundergehakt, met minimaal 30% vet

- 5 gram oestersaus

- 5 gram ketchup

- 1 ei, losgeklopt

Bereidingswijze:

- Meng rundergehakt met oestersaus, ketchup en ei en breng op smaak met peper.

- Verdeel het gehakt in een portie en portioneer met behulp van een ronde steker ø 10 cm.

- Druk de burger iets platter ivm krimpen.

- Laat minimaal 3 uur koud worden in de koeling voor een betere binding

- Leg de ronde plakken spek op bakpapier op een bakplaatje.

- Leg hier weer een vel bakpapier op en zet hier een iets kleinere plaat of braadslede op.

- Gaar de plakken spek 20 minuten onder druk op de grill en controleer of ze niet alleen gaar maar ook crispy zijn, even erbij blijven dus. Laat afkoelen.

- Grill de burgers aan beide kanten krokant.

- Laat ze op een koeler gedeelte van de BBQ doorgaren tot 50ºC kerntemperatuur en smelt de laatste minuut de cheddar op de burgers.

- Grill ondertussen de buns aan beide kanten krokant

Beleg de onderste bun met krokant spek, dan gekaramelliseerde uien, dan de burger met de gesmolten kaas en top met de JBG burgersaus.

Ron Blaauw’s hamburger

Ingrediënten:

-1 briochebun, binnenkant (top) kort gegrild( te verkrijgen bij een betere bakker)

-2 plakken grote augurk, gebloemd, en gefrituurd op 175 graden

-30 gr bleu d’auvergne, rondjes van 3 cm diameter en 3mm dik

-1 wagyu-patty van 100 gram

-2 plakjes tomaat zoet-zuur

- 20 gr groene tomatenketchup

- 2 bladen little gem

- 1 briochebun, binnenkant (bodem) kort gegrild

Voor de Wagyu burgers

- 400 g wagyu vlees (brisket)

- 200 g wagyu vlees (short rib)

- Zout en peper

Bereidingswijze:

- Vlees in repen snijden, in één keer door de grove plaat malen, mengen en op smaak brengen met zout en peper.

- Bak de burgers aan beide kanten krokant.

Tomaat- zoet zuur

- 250 ml witte wijn

- 250 g suiker

- 1 limoenblad

- 1 citroen

- 1 sjalot, in stukken

- 1 teen knoflook

- 3 zwarte peperkorrels

- 20 g gember, geschild

- 1 stengel citroengras

- 1 rode peper

- 125 ml wittewijn azijn

- 125 ml natuurazijn

- 3 vleestomaten

Bereidingswijze:

- Breng alle ingrediënten aan de kook, behalve tomaat en azijnen. Als het kookt, voeg dan de azijn er aan toe. Zet het vuur uit en laat het afkoelen.

- Snij een kruis door het hart van de tomaten, dompel de tomaten 15 seconden in kokend water onder.

- Leg de tomaten direct onder ijswater.

- Haal met een mesje de schil van de tomaat eraf

- Leg de tomaten 3 uur in de zoet-zuur.

- Snij elke tomaat in 6 plakken.

Tomatenketchup

- 5 rozemarijn takjes

- 13 takjes dragon

- 90 g ui, gesnipperd

- 5 knoflook teen, schoon en gesnipperd

- 500 g groene tomaten (tijgertomaat), in stukken gesneden

- 250 g bleekselderij, geschild

- 150 ml natuurazijn

- 150 g suiker

- 50 g wilde spinazie, gewassen

- Zout en peper

Bereidingswijze:

- Bind de rozemarijn en dragon vast met een touwtje tot een bosje.

- Breng de ui, knoflook, tomaat, bleekselderij, azijn en suiker aan de kook.

- Laat het koken totdat de selderij zacht is geworden.

- Verwijder het bosje kruiden en passer de rest door een zeef.

- Bewaar het kookvocht

- Maal de groente fijn in een keukenmachine.

- Vind je de ketchup te dik gebruik dan wat kookvocht.

- Als de ketchup de gewenste dikte heeft, voeg dan de spinazie toe.

- Breng het op smaak met peper en zout

Double Dutch

Benodigdheden:

- 20 plakjes zoetzure komkommer

- 4 broodjes met kaas

- 8 el joppiesaus

- 4 el tomatenketchup

- 8 runderburgers van 100 g elk (zie recept hieronder)

- 4 blaadjes romanasla

- 1 ui

- 8 plakken maasdammer

- 2 el olijfolie

- Zout en versgemalen peper

Bereidingswijze:

- Bereid de komkommer een dag tevoren.

- Vorm de runderburgers.

- Was de sla en schud de blaadjes droog; scheur ze klein als je wilt. Pel en snipper de ui.

- Verwarm de heteluchtoven voor op 100 °C.

- Verhit in een pan 1 el olijfolie.

- Bak 4 burgers 2-3 minuten en bestrooi met zout en peper.

- Keer ze, leg op elke burger een plak kaas en bak ze 2-3 minuten.

- Neem ze uit de pan, laat ze uitlekken op keukenpapier en houd ze warm in de oven op een rooster met bakpapier.

- Bak de rest van de burgers net zo.

- Snijd de broodjes open en warm ze 6-8 minuten op in de oven.

- Bestrijk de onderste helft van de broodjes steeds met 1 el joppiesaus, leg daarop sla en 1 burger.

- Schep er 1-2 tl ketchup op, beleg met een tweede burgers en meer ketchup.

- Beleg met 5 plakjes komkommer en bestrooi met gesnipperde ui.

- Bestrijk de bovenste helft van de broodjes met de rest van de joppiesaus, bedek de burgers ermee en serveer.

De double dutch burger is afkomstig uit het boek DE BESTE BURGERS van Martin Kintrup, een uitgave van Forte Culinair

Braaibroodje: Afrikaanse steak sandwich

Mocht jij tot een van de weinige mensen behoren die niet van hamburgers houdt, dan valt een braaibroodje misschien in de smaak:

Volledig scherm © Remko Kraaijeveld

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 500 g picanha steak

- 6 el coffee rub

- 8 sneden zuurdesembrood

- 4 el boter, op kamertemperatuur

- 500 g geraspte scamorza (gerookte mozzarella)

- 2 rode uien, in dunne ringen gesneden en kort gegrild

- 50 g rucola

Benodigdheden:

- BBQ met deksel voor indirect en direct grillen

- 2 eiken-, beuken-, of hickorychunks (blokken rookhout van circa 5 x 5 cm)

- Gietijzeren rooster

- Keukentouw

- Kernthermometer